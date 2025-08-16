Uñas fuertes y sanas: la proteína clave y los alimentos que debes incluir en tu dieta

- Mango: esta fruta tropical no solo es deliciosa y refrescante, sino que también está repleta de antioxidantes que combaten el daño de los radicales libres en el cabello. Además, su alto contenido de vitamina A estimula la producción de queratina. ¡Experimenta con el mango en ensaladas, batidos o simplemente con un toque de limón y sal!