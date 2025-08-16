Uñas fuertes y sanas: la proteína clave y los alimentos que debes incluir en tu dieta

¿Tus uñas se quiebran con facilidad y lucen débiles? La clave podría estar en tu alimentación. Una dieta deficiente es una de las causas principales de las uñas quebradizas. Para fortalecerlas y fomentar su resistencia, es fundamental incorporar vitaminas y minerales que impulsen la producción de una proteína esencial: la queratina.
La queratina es el componente fundamental de la piel, el cabello y, por supuesto, las uñas. Esta proteína fibrosa no solo les da estructura y fortaleza, sino que también actúa como una barrera protectora contra agresiones externas, como bacterias, hongos, patógenos y la radiación solar. Además, juega un papel crucial en la protección de los órganos internos.
Para garantizar una producción adecuada de queratina y lucir unas uñas envidiables, considera incorporar estos alimentos a tu dieta:
- Zanahoria: más allá del mito del bronceado, la zanahoria es una excelente fuente de vitaminas A y C, cruciales para la síntesis de queratina. Una taza de zanahoria rallada al día puede ser suficiente. Disfrútala en jugos, ensaladas, budines o como un snack saludable.
- Mango: esta fruta tropical no solo es deliciosa y refrescante, sino que también está repleta de antioxidantes que combaten el daño de los radicales libres en el cabello. Además, su alto contenido de vitamina A estimula la producción de queratina. ¡Experimenta con el mango en ensaladas, batidos o simplemente con un toque de limón y sal!
- Salmón: aunque no sea un alimento de consumo diario para todos, incluir tan solo 85 gramos de salmón en tu dieta puede marcar la diferencia en la producción de queratina. El salmón a la plancha, acompañado de vegetales frescos, es una opción saludable y deliciosa.
Una dieta equilibrada, rica en vitaminas A y C, antioxidantes y proteínas como la queratina, es fundamental para mantener unas uñas fuertes, sanas y resistentes. ¡Incorpora estos alimentos a tu dieta y notarás la diferencia!