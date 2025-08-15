 Comienza la Zona Campeonato del Torneo Anual de la Liga Tucumana
Comienza la Zona Campeonato del Torneo Anual de la Liga Tucumana

Esta tarde se jugarán cinco partidos de la Zona Campeonato y dos del Repechaje. También arranca la segunda fase del Ascenso, con plazas para el Regional Federal Amateur y descensos en juego.

Hace 1 Hs

Esta tarde, desde las 16, comenzará la segunda etapa del Torneo Anual de la Primera A que organiza la Liga Tucumana de Fútbol, con cinco partidos de la Zona Campeonato y dos del Repechaje.

En el Grupo A, San Pablo recibirá a Central Norte, mientras que Famaillá será local ante Bella Vista. Por el Grupo B, Social y Deportivo Graneros enfrentará a Concepción FC, San Antonio se medirá con Ateneo Parroquial Alderetes y, en el complejo, San Martín chocará con Jorge Newbery. En esta instancia se jugará a una sola rueda, con dos grupos de 10 equipos (nueve fechas). Los finalistas clasificarán al Regional Federal Amateur.

En el Repechaje, por el Grupo A, Experimental jugará en El Colmenar frente a Deportivo Aguilares, y por el Grupo C, Amalia recibirá a Atlético. Aquí participan cuatro zonas de cinco equipos, con interzonal incluido. Se disputarán 10 fechas (ida y vuelta) y el ganador accederá al Regional Federal. Además, habrá cuatro descensos en juego.

Este viernes también arrancará la segunda fase del Ascenso, con el objetivo de definir cuatro promociones. Se jugarán 10 fechas y clasificarán a cuartos los cuatro primeros de cada zona. Destacan Eudoro Avellaneda-Unión San Francisco (Grupo A) y Los Independientes (Tafí Viejo)-Deportivo Trancas (Grupo B).

Temas Club Deportivo AguilaresClub Atlético FamailláClub Atlético AmaliaLiga Tucumana de FútbolClub Atlético Jorge Newbery de AguilaresClub Atlético San PabloClub Sportivo Bella VistaClub Atlético Estación Experimental
