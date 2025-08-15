Comienza la Zona Campeonato del Torneo Anual de la Liga Tucumana

En el Grupo A, San Pablo recibirá a Central Norte, mientras que Famaillá será local ante Bella Vista. Por el Grupo B, Social y Deportivo Graneros enfrentará a Concepción FC, San Antonio se medirá con Ateneo Parroquial Alderetes y, en el complejo, San Martín chocará con Jorge Newbery. En esta instancia se jugará a una sola rueda, con dos grupos de 10 equipos (nueve fechas). Los finalistas clasificarán al Regional Federal Amateur.