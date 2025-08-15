¿A qué edad comienza la pérdida de memoria y qué hábitos ayudan a prevenir el deterioro cognitivo?

Los problemas de memoria son un motivo de consulta frecuente en los consultorios, especialmente a partir de una determinada edad. En esos casos, las personas suelen manifestar que ya no pueden recordar cosas como lo hacían antes, que se olvidan de compromisos importantes o que ya no recuerdan lo que otras personas le dicen. ¿A qué edad comienza el deterioro cognitivo?
Recordemos que la memoria es la capacidad de los seres humanos para aprender, evocar y almacenar la información aprendida. Sin embargo, últimamente se ve afectada por múltiples factores, como el estrés y las distracciones provocadas por los dispositivos electrónicos.
¿A qué edad comienza la pérdida de memoria?
Según una investigación publicada en Dement Geriatr Cogn Disord Extra, citada por Infobae, que estudió el rendimiento cognitivo de acuerdo a la edad, la educación y el género entre adultos sanos de entre 30 y 100 años, llegó a la conclusión que generalmente el cerebro está en su punto máximo en términos de rendimiento cognitivo a mediados de los 20 años. ¿Qué pasa después?
En tanto, los investigadores concluyeron que entre los 50 a 55 años, se inicia cierto declive: “existió una tendencia decreciente en el desempeño cognitivo en todas las subpruebas a medida que avanzaba la edad”, señalaron en el estudio.
¿Qué hábitos ayudan a prevenir el deterioro cognitivo?
Según un estudio del Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos realizado a 3.000 participantes se demostró que seguir cinco factores de estilo de vida saludables, tiene importantes beneficios para la salud física y también cognitiva:
Hacer al menos 150 minutos de actividad física por semana de intensidad moderada a vigorosa.
No fumar
No consumir demasiado alcohol
Seguir una dieta de estilo mediterráneo
Participar en actividades mentalmente estimulantes, como leer, escribir cartas y distraerse con juegos
Otra investigación de 2019 comprueban que el control intensivo de la presión arterial puede retrasar el daño cerebral relacionado con la edad e incluso el deterioro cognitivo leve (que puede aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer o una demencia relacionada).