Cartas de lectores: avenida Aconquija

La avenida Aconquija, la arteria vital que conecta San Miguel de Tucumán con la montaña, se ha convertido en un cuello de botella que exige una solución de fondo. Me gustaría compartir algunas reflexiones y propuestas para su revalorización. El constante flujo vehicular, que incluye tanto el tráfico particular como el transporte público, demanda una respuesta más allá de las medidas paliativas. Si bien aplaudo la iniciativa municipal de crear dársenas de giro en algunas esquinas, esta acción, por sí sola, es insuficiente para el caudal de tránsito y la importancia de la avenida. Es necesario abordar esta situación con una visión de futuro. Por ello, propongo que la administración de Yerba Buena impulse un estudio integral y un diseño profesional para la ampliación de la avenida. Un proyecto de esta magnitud debiera considerar: El análisis exhaustivo del flujo vehicular para diseñar dársenas de giro en todas las intersecciones necesarias, considerando el sentido del tránsito en las calles transversales. Evaluación de la viabilidad para establecer pequeñas rotondas o islas cuando las arterias de cruce sean de doble mano, mejorando la seguridad y la fluidez. Un estudio de las veredas laterales, considerando sus anchos y la posibilidad de accesos vehiculares a inmuebles particulares. La planificación adecuada de la señalética, estableciendo giros libres en ciertas esquinas y giros con precaución en las semaforizadas. Rediseño de los carriles para garantizar la seguridad y el flujo de peatones y ciclistas. Un estudio de la ubicación y las características de los refugios para paradas de ómnibus, que ofrezcan comodidad y protección a los usuarios del transporte público. El parquizado del remanente de las platabandas, utilizando plantas y flores que embellezcan la vía y refuercen la identidad de “Jardín de la República”. Este no es solo un problema de tránsito, sino una oportunidad para embellecer y modernizar nuestra ciudad. Por eso, sugiero que las autoridades busquen apoyo en el Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán, ya que este organismo agrupa a profesionales (matriculados) con la experiencia y la competencia necesarias en trazado vial y urbanismo para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza. Estoy convencido de que, con la colaboración entre la municipalidad, profesionales y la ciudadanía, podemos transformar la Av. Aconquija en una vía de acceso moderna, segura y, sobre todo, hermosa. Agradezco de antemano el espacio para esta reflexión.