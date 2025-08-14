Tucumán recibe a los veteranos del tenis con historias que viajan por el país

El torneo, cuentan sus protagonistas, es mucho más que una competencia. “Uno se junta con amigos de todo el país”, resumió Marcelo Flores, mendocino que viaja acompañado por su hermano, su sobrino y su hijo. A él lo convenció una tucumana, Carolina Cena, con la que jugó dobles mixto en otra fecha. Apenas se confirmó la sede, armó el viaje. No es profesional, pero juega desde los cinco años y hoy es profesor de tenis en su provincia. Será su primera vez en Tucumán, así que entre partidos aprovechará para conocer la ciudad y sumarse a las actividades que prepara la organización.