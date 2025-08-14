Tucumán recibe a los veteranos del tenis con historias que viajan por el país

La cita está marcada: del 15 al 17 de agosto, la provincia será anfitriona del Encuentro Nacional de Veteranos de Tenis (ENVET), un clásico itinerante que une deporte, turismo y amistades forjadas en la cancha. Por la gran cantidad de inscriptos, el Jockey Club y Las Lomitas compartirán el rol de sede, con categorías desde +25 hasta +70 y jugadores que llegarán de casi todos los rincones del país.
El torneo, cuentan sus protagonistas, es mucho más que una competencia. “Uno se junta con amigos de todo el país”, resumió Marcelo Flores, mendocino que viaja acompañado por su hermano, su sobrino y su hijo. A él lo convenció una tucumana, Carolina Cena, con la que jugó dobles mixto en otra fecha. Apenas se confirmó la sede, armó el viaje. No es profesional, pero juega desde los cinco años y hoy es profesor de tenis en su provincia. Será su primera vez en Tucumán, así que entre partidos aprovechará para conocer la ciudad y sumarse a las actividades que prepara la organización.
Ese entusiasmo se repite en la ruta desde Santa Fe. Alejandro Romero, de María Juana, al que describe como “el pueblo mas pintoresco del centro oeste de Santa Fe”, y sus compañeros, Ariel Lombardo y Javier “Chino” Weiner, de Rafaela, y Lucas González, de Sarmiento, tienen por delante diez horas de viaje. “Queremos competir y, sobre todo, reencontrarnos con gente que vemos en los torneos del ENVET. Tucumán siempre nos recibe muy bien”, contó. Ya tienen agendado el primer punto de encuentro: la bienvenida que se hará por la tarde para todos los visitantes.
Las historias se cruzan entre fechas y ciudades: Mendoza, Córdoba, Villa María, Rosario, San Juan, Mendoza otra vez. En cada parada, alguien suma un amigo nuevo o un compañero de equipo para el siguiente destino. Así le pasó a Marcelo Paz, de Pergamino, que conoció a tres tucumanas (Cena, “Lula” Saavedra y Virginia Tavella) y poco después compartió equipo con Virginia en Villa María. “Ganamos la categoría y ahora vengo a revalidar el título. Pero más allá de lo deportivo, estos torneos son muy acogedores. También es la excusa para conocer lugares nuevos”, destacó.
En las canchas habrá puntos decisivos y trofeos en juego, pero lo que todos se llevan, ganen o pierdan, son las anécdotas y las amistades que nacen en cada viaje. Y este fin de semana, será Tucumán el lugar donde esas historias sigan sumando capítulos.