 Chris Hemsworth celebra su 42 cumpleaños en Ibiza con amigos y la gran ausencia de Elsa Pataky
Chris Hemsworth celebra su 42 cumpleaños en Ibiza con amigos y la gran ausencia de Elsa Pataky

El actor festejó su día especial en un yate junto a Liam Hemsworth, Matt Damon y Rita Ora, mientras su mujer le felicitó a la distancia desde Australia.

Hace 2 Hs

Chris Hemsworth cumplió 42 años el pasado 11 de agosto y decidió celebrarlo por todo lo alto en Ibiza. El actor surcó las aguas del Mediterráneo a bordo de un lujoso yate acompañado de amigos cercanos y algunos miembros de su familia, en una jornada marcada por la diversión, las risas y el buen tiempo.

Entre los invitados se encontraban su hermano Liam Hemsworth, la cantante Rita Ora y los actores Matt Damon y Taika Waititi, según muestran las fotografías compartidas por diversas revistas del corazón. Todos disfrutaron de la celebración, que se produjo mientras Chris se encuentra preparando su esperado regreso como Thor en la nueva entrega de Los Vengadores.

La ausencia de Elsa Pataky

Sin embargo, una gran ausencia se notó en las imágenes: la de Elsa Pataky, esposa del actor. La modelo ya había regresado a Australia tras pasar unos días de vacaciones en Madrid junto a sus hijos, por lo que no pudo acompañar a Chris en la fiesta en Ibiza.

A pesar de la distancia, Pataky quiso estar presente de manera virtual y compartió en sus redes sociales un tierno y divertido vídeo con momentos de la pareja, acompañado de un mensaje cariñoso: "Feliz cumpleaños a mi Rocky Balboa. Eres el mejor de los mejores".

La publicación recibió cientos de comentarios de seguidores deseándole un feliz día a Chris y celebrando la complicidad de la pareja, a pesar de no poder coincidir físicamente en la celebración.

