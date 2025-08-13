Dua Lipa celebra su cumpleaños en Ibiza con un vestido exclusivo de Jacquemus

En su última publicación de Instagram, que ya acumula cerca de dos millones de ‘me gusta’, Dua Lipa posa de espaldas con las manos apoyadas en una pared, luciendo ondas surferas en el cabello y un espectacular vestido blanco diseñado en exclusiva para ella por Simon Porte Jacquemus. El modelo, regalo del diseñador por su 30 cumpleaños, destaca por su escote en la espalda y en la zona del glúteo, convirtiéndose en la pieza estrella de la velada.