La artista adelantó su fiesta en la isla balear con un diseño blanco con escote en la espalda y el glúteo, creado en exclusiva por el diseñador francés y amigo personal Simon Porte Jacquemus.

DUA LIPA. La artista cumplió 30 años y lo celebró e Ibiza.
Hace 1 Hs

Agosto es, sin duda, el mes de Dua Lipa. La cantante británico-albanesa ha regresado un año más a su rincón favorito de España: Ibiza. Aunque su cumpleaños es el 22 de agosto, la artista ha decidido adelantar la celebración de sus 30 años con una fiesta rodeada de sus amigos más cercanos en la isla pitiusa.

En su estancia, la intérprete de Levitating ha aprovechado para descubrir calas paradisíacas, disfrutar de baños en una infinity pool de una villa privada, navegar por la costa en barco y degustar la gastronomía mediterránea en restaurantes locales. Sin embargo, han sido sus estilismos veraniegos los que más han llamado la atención de sus millones de seguidores, apostando por el estilo boho-chic que marca tendencia este verano.

En su última publicación de Instagram, que ya acumula cerca de dos millones de ‘me gusta’, Dua Lipa posa de espaldas con las manos apoyadas en una pared, luciendo ondas surferas en el cabello y un espectacular vestido blanco diseñado en exclusiva para ella por Simon Porte Jacquemus. El modelo, regalo del diseñador por su 30 cumpleaños, destaca por su escote en la espalda y en la zona del glúteo, convirtiéndose en la pieza estrella de la velada.

FESTEJO DE ALTA COSTURA. Dua Lipa celebra su cumpleaños en Ibiza con un vestido exclusivo de Jacquemus.

“Celebraciones anticipadas de mi cumpleaños en mi isla favorita con mis personas favoritas, llevando el vestido más precioso que Simon hizo para mí... No puedo esperar a cumplir 30”, escribió la cantante junto a la imagen, que ha generado miles de comentarios de fans y amantes de la moda.

Con este adelanto de su cumpleaños, Dua Lipa no solo confirma que Ibiza sigue siendo su refugio veraniego, sino que también reafirma su papel como uno de los mayores referentes de estilo internacional.

