Raphael disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a su familia tras superar un linfoma cerebral

Raphael, leyenda viva de la música española, está disfrutando de unos días de descanso en Ibiza junto a su esposa, Natalia Figueroa; su hija Alejandra; y sus nietos Manuela y Carlos. El artista, que a finales de 2024 fue diagnosticado con un linfoma cerebral primario, ha reaparecido en público mostrando un buen estado de salud y una renovada energía.
El intérprete de Mi gran noche se aloja con su familia en su residencia de la urbanización privada Sant Josep de Sa Talaia, una vivienda de 200 metros cuadrados distribuida en dos plantas, que funciona como refugio habitual. En las imágenes publicadas por Lecturas, se ve a su familia disfrutando de la playa y de un chiringuito, mientras Raphael descansaba en casa antes de unirse a ellos más tarde.
Un susto médico que conmocionó a sus seguidores
En diciembre de 2024, durante la grabación de un especial navideño, Raphael comenzó a sentirse indispuesto y tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Tras varias pruebas, se confirmó el diagnóstico de cáncer de glóbulos blancos en dos nódulos del hemisferio izquierdo del cerebro. El cantante inició un tratamiento específico, que continuó de forma ambulatoria desde su hogar.
Seis meses después, el 15 de junio de 2025, Raphael reapareció sobre los escenarios en Mérida, ante 3.500 espectadores, en un concierto de dos horas en el que demostró su capacidad de conectar con el público pese al reciente bache de salud.
Gira prevista para septiembre
Con la vista puesta en su regreso a los escenarios, Raphael tiene programada una gira que arrancará en España y continuará por varios países de Latinoamérica. “Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo”, declaró el artista, que considera este tour uno de los más importantes de su carrera.
A sus 82 años, Raphael no solo demuestra que sigue siendo un icono de la música, sino también un ejemplo de superación personal, afrontando su recuperación con optimismo y rodeado del apoyo incondicional de su familia.