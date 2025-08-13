Raphael disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a su familia tras superar un linfoma cerebral

El intérprete de Mi gran noche se aloja con su familia en su residencia de la urbanización privada Sant Josep de Sa Talaia, una vivienda de 200 metros cuadrados distribuida en dos plantas, que funciona como refugio habitual. En las imágenes publicadas por Lecturas, se ve a su familia disfrutando de la playa y de un chiringuito, mientras Raphael descansaba en casa antes de unirse a ellos más tarde.