“No nos sorprende, es una estafa al electorado”: La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán

Por su parte, Pelli calificó la situación como “lamentable” y destacó la falta de recambio generacional: “Los tucumanos de nuevo van a tener como oferta electoral a la misma gente que hace 20, 30, 40 años sumió a la provincia en inseguridad y pobreza. Hay una falta de compromiso respecto al recambio y de formación de dirigentes. Frente a esto, La Libertad Avanza propone gente del sector privado, con liderazgo claro y planes de gobierno trabajados, con valores y transparencia”.