 "No nos sorprende, es una estafa al electorado": La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán
“No nos sorprende, es una estafa al electorado”: La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán

Federico Pelli y Manuel Guisone criticaron la candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo y, en esta entrevista, responden sobre quién de los dos será candidato en la provincia.

Hace 27 Min

Federico Pelli y Manuel Guisone, referentes de La Libertad Avanza en Tucumán y posibles candidatos del espacio en la provincia, se refirieron este martes , en Buen Día, el programa de LGPlayal cierre de lista del oficialismo provincial encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, cuestionando las candidaturas testimoniales y la continuidad del mismo modelo político que, según ellos, rige desde hace décadas.

Candidaturas testimoniales y manejo del Estado

Manuel Guisone sostuvo que la presentación de la lista oficialista “no es ninguna sorpresa, ya lo veníamos especulando. Jaldo viene desde 2013 prácticamente siendo candidato testimonial una y otra elección en una práctica habitual, y bueno, no nos sorprende”.

Guisone agregó: “Sabemos que no va a ser el gobernador quien asuma, y hay una incertidumbre total sobre quién será. Hoy pidió licencia por 30 días, y asume en teoría el vicegobernador, que también es candidato y estará haciendo campaña. ¿Cómo funciona el Estado tucumano? Está supeditado a la maquinaria electoral; no les va a importar otra cosa que hacer campaña y clientelismo”.

Por su parte, Pelli calificó la situación como “lamentable” y destacó la falta de recambio generacional: “Los tucumanos de nuevo van a tener como oferta electoral a la misma gente que hace 20, 30, 40 años sumió a la provincia en inseguridad y pobreza. Hay una falta de compromiso respecto al recambio y de formación de dirigentes. Frente a esto, La Libertad Avanza propone gente del sector privado, con liderazgo claro y planes de gobierno trabajados, con valores y transparencia”.

Pelli añadió: “Los nombres son importantes. En Tucumán se naturalizó la mentira: ser candidato y luego no asumir. Eso es una falta de respeto a la población. Nosotros no optamos por las testimoniales y somos claros y honestos”.

Críticas al oficialismo provincial y a la gestión nacional

En relación a las declaraciones del gobernador Jaldo, quien responsabilizó al gobierno de Milei por la situación económica y social, Pelli sostuvo: “Acá en Tucumán gobierna el mismo modelo político desde hace 40 años. Es poco serio decir que Milei es culpable de esto. Ellos son responsables y se tienen que hacer cargo”.

Guisone agregó que “hay provincias con movimiento e inversión, y Tucumán está totalmente quedado. No se puede echarle la culpa al gobierno nacional; hay un sistema político que busca dependencia del Estado y aplasta la actividad privada. Por eso muchos tucumanos votaron a Milei, buscando esperanza y progreso”.

Desafíos y propuestas de La Libertad Avanza

Frente a los cuestionamientos de que los integrantes de La Libertad Avanza “no son conocidos” y responden a porteños, Pelli respondió: “Somos tucumanos que nacimos y trabajamos acá, con familia y afectos aquí. Estamos enfocados en propuestas para Tucumán y con equipos tucumanos. El liderazgo nacional de Milei es una referencia, pero trabajamos para la provincia”.

Guisone subrayó que “el modelo centralista que siempre apoyó el oficialismo exprime a las provincias y reparte recursos a gobernadores amigos. Nosotros armamos equipos con los mejores profesionales tucumanos, con planes de seguridad, educación y salud preparados desde hace años”.

Respecto a la definición de candidaturas, Pelli afirmó: “No nos importa quién sea primero, tercero o quinto en la lista. Lo importante es la integración de la lista y nuestras propuestas. La decisión final la tomará Lisandro Catalán junto con el equipo, y quien sea candidato tendrá nuestro apoyo total”.

Guisone concluyó: “La Libertad Avanza representa un salto de calidad en la política tucumana. Son personas del sector privado que se animan a salir a defender ideas nuevas. Tucumán necesita caras y políticas nuevas; es indistinto quién sea de nosotros”.

Temas TucumánOsvaldo JaldoLa Libertad Avanza
