Vuelve “Floricienta”: Flor Bertotti anunció que ya tiene previstos nuevos shows

El año pasado, la serie interminable de shows que dio Florencia Bertotti estuvo signada por un carácter particular: el regreso de “Floricienta”. Ahora, desde su cuenta de Instagram, publicó un nuevo comunicado dando el aviso más esperado: vuelven las canciones de Cris Morena que miles de personas aún esperan escuchar en vivo.
Levantando su maquillaje, guardando la ropa, armando la valija y, por supuesto, llevando sus clásicas zapatillas de botitas. Así se mostró Bertotti preparando todo para lo que parece ser un próximo viaje. “Me voy a hacer otra vuelta”, dice directamente a la cámara, en un anuncio que revolucionó a sus seguidores.
“Me vuelvo loca, extrañaba esto. ¿Quién está para otra vuelta?”, lanzó Bertotti en el reel que compartió. También anunció que colaborará con la productora Icon Latam para hacer esta nueva gira. Además, preguntó a sus seguidores en qué lugares les gustaría verla. La publicación alcanzó rápidamente los 28.000 “likes” y superó los 4300 comentarios.
La gran ausencia de "Floricienta": Cris Morena contra Juan Gil Navarro
Algunos seguidores de la serie de Cris Morena se sorprendieron al escuchar la filosa respuesta de la productora sobre la ausencia de uno de sus grandes personajes. El “Freezer”, el protagonista que conquistó miles de corazones, no regresó para la segunda parte.
En “Olga”, Nati Jota le preguntó directamente sobre Juan Gil Navarro, el actor que le dio vida. En este sentido, la pérdida del “príncipe” en el trágico final de la novela, fue un golpe que muchos de los fanáticos no superan. “Pará, pará, pará. Paremos las rotativas. ¡Yo no lo maté! El señor actor lo dijo el año pasado, por fin. Lo confesó, que no podía seguir porque no sé qué le pasaba”, disparó sin filtro y visiblemente molesta.
Días atrás, había sido él quien volvió a referirse al doloroso adiós de Federico Fritzenwalden, que perdió la vida tras ser atropellado. “Tenía 30 años cuando me fui. No les gustó nada, nada... me dijeron que nadie se bajaba de un éxito y que era un desagradecido. Me pareció que era más el enojo que la comprensión. (...) No fue fácil para mí ni para los productores, tenían muchas ideas, un final ya escrito. Incluso cosas vinculadas con el exterior”, aseguró en un programa de TV.