Historias de bikers que cruzan el país para correr el Trasmontaña de mountain bike

La preparación en Tierra del Fuego es un capítulo aparte. “En los días más fríos salimos a pedalear con 17 grados bajo cero. Nos ponemos mucha ropa y salimos igual. Tenemos rodillo para entrenar en casa, pero el frío y el viento son parte de nosotros”, describe. Para él, el Trasmontaña tiene un magnetismo particular: “Una vez que la conocés, no querés dejar de venir. Es, por lejos, la mejor del país. Al ser en parejas le da un condimento especial. Para mí, es única”, indicó. El objetivo, este año, es ambicioso: mejorar la marca de 2024 y, si es posible, meterse entre los 15 mejores de la categoría.