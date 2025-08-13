Historias de bikers que cruzan el país para correr el Trasmontaña de mountain bike

El domingo, los cerros tucumanos volverán a rugir. La edición 2025 del Rally Trasmontaña de mountain bike -la competencia de cross country en parejas más importante y convocante de la Argentina- promete, una vez más, ser una fiesta de destreza, resistencia y pasión sobre dos ruedas. Y entre los miles de bikers que se darán cita, habrá un puñado que traerá consigo una historia de viaje, frío, viento y kilómetros que parece salida de una novela de aventuras: los corredores que llegan desde Tierra del Fuego, literalmente desde el “fin del mundo”, para desafiar las sendas tucumanas.
Este año la largada será distinta. El pelotón partirá desde La Sala, un punto que, a diferencia de la tradicional Calle 15 de San Javier, agrega más subidas y desniveles, elevando la exigencia física y técnica. Y ahí estarán ellos, con el acento sureño y el temple forjado en los entrenamientos bajo cero, listos para enfrentar el desafío.
César Ferreira, 38 años, es fueguino de Río Grande. Correrá en la categoría Mayores B junto a Rodrigo Alonso. Entre ambos suman una experiencia sólida: será la quinta participación de César y la tercera de Rodrigo. Su viaje fue una verdadera maratón aérea: salieron a las 3.20 de la madrugada y, tras varias horas de esperas por la escala, aterrizaron en Tucumán a las 16, más de doce horas después.
“Vine por primera vez hace seis años y desde ahí todas las veces que puedo, vuelvo”, cuenta César. “Las sendas son increíbles, la cantidad de gente que hace deportes nos llama mucho la atención. He corrido otras carreras, pero nada se asemeja al Trasmontaña. El nivel es altísimo, el clima es buenísimo y el lugar, maravilloso”, contó.
La preparación en Tierra del Fuego es un capítulo aparte. “En los días más fríos salimos a pedalear con 17 grados bajo cero. Nos ponemos mucha ropa y salimos igual. Tenemos rodillo para entrenar en casa, pero el frío y el viento son parte de nosotros”, describe. Para él, el Trasmontaña tiene un magnetismo particular: “Una vez que la conocés, no querés dejar de venir. Es, por lejos, la mejor del país. Al ser en parejas le da un condimento especial. Para mí, es única”, indicó. El objetivo, este año, es ambicioso: mejorar la marca de 2024 y, si es posible, meterse entre los 15 mejores de la categoría.
Un regalo de 15 años
También desde Río Grande llegaron Sebastián Pastori (44) y su hija Tiziana (15), quienes competirán juntos por primera vez. Para ambos, este Trasmontaña es mucho más que una carrera: es la concreción de una promesa.
“Cuando cumplió 15 años, le prometí que íbamos a correr juntos el Trasmontaña. Yo había venido con un amigo en 2019 y ella me dijo que le hubiera encantado estar. Ahora llegó el momento”, relata Sebastián. “Hace siete años corrimos juntos una carrera en parejas, pero era participativa. Esta vez es en serio. La emoción que siento es tremenda. Es el regalo que le prometí, pero creo que es más un regalo para mí”, expresó.
Sebastián tiene tres participaciones previas en la competencia y un largo historial sobre la bicicleta, incluyendo carreras en todo el país y en Chile. “El Trasmontaña es la competencia más linda que corrí. El circuito es maravilloso y la fiesta que se vive es impresionante”, dijo.
Tiziana, por su parte, no es una debutante en el mountain bike. Cursa cuarto año de secundaria y ya fue dos veces campeona argentina de cross country. “Se me cumplió el sueño. Ahora, a esperar el domingo y a disfrutar de la carrera. Tucumán es la cuna del mountain bike. En mayo vine a un campus con la Selección Argentina e hice parte del trazado. Tengo mucha expectativa. Quiero dejar todo en las sendas, como siempre”, señaló.
La primera vez
Entre los que se suman por primera vez está Juan Pablo Romero, de 40 años, que correrá en Mayores B junto al cordobés Martín Py. Su vida es un ir y venir entre Tierra del Fuego y Buenos Aires por trabajo, pero el mountain bike siempre ocupa el centro de su rutina.
“Corrí mundiales, panamericanos, fui a muchos lugares con la bicicleta. Después de 27 años compitiendo, será mi primera vez en el Trasmontaña. Me dijeron que para ‘recibirse de biker’ hay que correrlo”, dice con una sonrisa. “Tucumán tiene los mejores lugares para competir. Cada lugar tiene su encanto, pero esta es la carrera por excelencia del mountain bike argentino”, agregó.
Romero es entrenador de ciclismo y especialista en bike fitting, algo que lo ha llevado a trabajar con ciclistas de varias provincias y del exterior, sobre todo de Chile y España. “Voy a disfrutarlo, pero también a poner a prueba todo lo que sé. Es algo que tenía pendiente”, dijo.
Un largo viaje
Desde Río Grande hasta San Miguel de Tucumán hay más de 3.500 kilómetros. En el caso de los fueguinos, ese trayecto implica no solo distancia, sino un cambio radical de escenario: del viento helado y las rectas interminables a la humedad cálida y los senderos quebrados entre cerros y yungas.
El contraste no es solo climático, sino cultural y deportivo. En el sur, los entrenamientos son muchas veces una batalla contra la naturaleza. En Tucumán, el desafío pasa por la técnica para sortear raíces, piedras y ascensos empinados. Sin embargo, los bikers fueguinos parecen disfrutar de esa transición. “Es parte del encanto”, coinciden todos.
Mística
Con más de 30 ediciones a cuestas, el Trasmontaña no es simplemente una carrera: es un rito. La modalidad en parejas, la masiva participación -cerca de 3.000 bikers-, la exigencia técnica y el marco natural hacen que sea, para muchos, una cita ineludible.
“Hay que vivirlo para entenderlo. No es solo la competencia. Es todo lo que la rodea: la gente, la camaradería, la energía que se respira en la largada y la llegada. Es una experiencia que te atrapa”, resume César Ferreira.
El domingo, cuando los primeros rayos de sol iluminen La Sala y el bullicio de los preparativos invada el aire, estos ciclistas que vienen del “fin del mundo” estarán ahí, listos para pedalear. No importa que ya hayan recorrido miles de kilómetros para llegar: el verdadero viaje recién empezará cuando crucen la línea de largada y recorran las sendas tucumanas.