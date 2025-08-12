El rompecabezas de Federico van Mameren: radiografía rumbo a octubre

Si se confirma que Jaldo compite y que Pelli encabeza por La Libertad Avanza, la campaña podría girar en torno a un único eje: la seguridad. Fue la bandera con la que Jaldo intentó diferenciarse de Manzur en tiempos de distanciamiento político y que aún sostiene con fuerza, defendiendo incluso las decisiones más polémicas de la Jefatura de Policía. Pelli, con experiencia en el área, reforzaría ese discurso. Así, peronismo local y mileísmo podrían ofrecer narrativas opuestas con un mismo tema dominante.