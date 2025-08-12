El rompecabezas de Federico van Mameren: radiografía rumbo a octubre

Mañana, como anticipa Federico van Mameren en su Rompecabezas, será el día de los peronistas. La foto que se viene sellará la unidad del oficialismo provincial: Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, encabezará la lista como candidato testimonial para octubre. Lo secundarán Gladys Medina y Javier Noguera. Incluso se baraja que Juan Manzur figure en la boleta. La meta es clara: conservar las dos bancas que el peronismo pone en juego.
En el espacio libertario, los nombres siguen en movimiento. Un día suena Federico Pelli, otro Manuel Guisone. Lo que parece firme es la candidatura de Soledad Molinuevo, hermana del intendente de Concepción, en el segundo puesto.
Si se confirma que Jaldo compite y que Pelli encabeza por La Libertad Avanza, la campaña podría girar en torno a un único eje: la seguridad. Fue la bandera con la que Jaldo intentó diferenciarse de Manzur en tiempos de distanciamiento político y que aún sostiene con fuerza, defendiendo incluso las decisiones más polémicas de la Jefatura de Policía. Pelli, con experiencia en el área, reforzaría ese discurso. Así, peronismo local y mileísmo podrían ofrecer narrativas opuestas con un mismo tema dominante.
En el tablero también aparece Lisandro Catalán, referente nacional de La Libertad Avanza, que podría usar esta elección como trampolín hacia 2027. Jaldo y Catalán, con buena relación personal, podrían terminar celebrando juntos el 26 de octubre: el primero, si retiene dos bancas; el segundo, si logra afianzar su espacio.
En este esquema polarizado, el radical Roberto Sánchez intentará renovar su banca, aun sabiendo que su éxito podría incomodar a los dos grandes. Mientras tanto, la oposición se muestra fragmentada entre CREO y Fuerza Republicana, una división que favorece al oficialismo.
Van Mameren también subraya que la elección tendrá como protagonista a la boleta única, un formato inédito en Tucumán que podría modificar el comportamiento electoral. A esto se suma la incógnita de la participación: si bien históricamente ronda el 80%, este año se prevé una merma a nivel nacional. En Tucumán, cuando la gente siente que hay algo en juego, se moviliza. La campaña dirá si eso se repite.
Un anticipo confirmado
El periodista cierra recordando una columna de enero de Gabriela Baigorrí en La Gaceta, que adelantaba la candidatura testimonial de Jaldo. Ya entonces, el gobernador había dejado entrever su estrategia: “Si tengo que poner mi nombre para ganar, lo pongo”.
No es la primicia lo que cuenta, sino —como subraya Van Mameren— la certeza y el peso de los hechos.