Cartas de lectores: capital humano
Hace 5 Hs

Hace instantes intenté enviar un video de un chico cordobés que se especializa en física cuántica, da charlas y conferencias. La tecnología aún me cuesta. Hace unos meses, en un colegio secundario técnico, un grupo de alumnos, pudo reconstruir y hacer funcionar a un avión de la guerra de Malvinas. Hay colegios argentinos que están entre los mejores del mundo. y son colegios estatales. Pero no quiero dejar de lado a nuestro deporte. Nuestras chicas de Hockey sobre césped, están entre los dos primeros equipos del mundo. Nuestro Rugby, entre los seis o siete mejores del mundo. Y ni que hablar de  nuestro fútbol. Esto es también capital humano, junto con  nuestros técnicos en informática, energía  nuclear, biología, desarrollos para la salud, etc. Esta es la verdadera Argentina. También agradezco al  Conicet, al Inti, la Conae, Invap, a la UBA y otros centros de estudios  e investigación. Defendamos nuestro capital humano, es mucho más importante inclusive que la industria extractiva.

Esteban Tortarolo                                     

etortarolo@gmail.com

