Los tres errores más comunes que deterioran la audición con el paso de los años, según especialistas

Las vibraciones superiores a 85 decibeles —como las de una herramienta eléctrica— pueden dañar las células ciliadas del oído interno, que no se regeneran. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) advierte que, si para hablar con alguien cercano hay que gritar, el entorno ya representa un riesgo. Actualmente, algunos celulares y relojes inteligentes alertan cuando el volumen de los auriculares o del ambiente supera niveles seguros.