Osvaldo Jaldo reiteró el reclamo para que el impuesto a los combustibles sea coparticipado

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, acompañado por funcionarios de su equipo. En ese marco, el mandatario renovó el reclamo al gobierno de Javier Milei para que el impuesto a los combustibles sea coparticipado con las provincias. El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, fue el encargado de exponer los fundamentos del pedido.