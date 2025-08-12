 Osvaldo Jaldo reiteró el reclamo para que el impuesto a los combustibles sea coparticipado
Osvaldo Jaldo reiteró el reclamo para que el impuesto a los combustibles sea coparticipado

El ministro de Economía explicó que "el aumento del precio de la nafta tiene mucho que ver con el incremento de la carga impositiva".

Conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 2 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, acompañado por funcionarios de su equipo. En ese marco, el mandatario renovó el reclamo al gobierno de Javier Milei para que el impuesto a los combustibles sea coparticipado con las provincias. El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, fue el encargado de exponer los fundamentos del pedido.

“El aumento del precio de la nafta tiene mucho que ver con el incremento de la carga impositiva”, explicó Abad. “Cuando cargamos combustible, hay dos componentes: uno es el valor del producto en sí, y otro es la carga impositiva. La Nación viene ajustando este segundo punto para aumentar la recaudación a través de los combustibles”, señaló.

El ministro recordó que este tributo tiene destinos específicos, como el mantenimiento de la red vial nacional. “En todo el país hay 250.000 kilómetros de rutas, y si sumamos las secundarias y terciarias, superamos los 300.000. Sin embargo, la Nación solo ha salido a licitar obras sobre 9.000 kilómetros, lo cual es apenas una gota en el océano”, afirmó.

Además, criticó que parte de lo recaudado con este impuesto se destina al subsidio al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un beneficio que no alcanza al interior. “Tucumán ha dejado de percibir ese subsidio, pero seguimos haciéndonos cargo del costo con recursos propios”, advirtió Abad.

 Finalmente, el funcionario expresó que la propuesta de coparticipar el impuesto tiene fundamentos técnicos y políticos sólidos. “La justificación está ampliamente sustentada. Esperamos que el Congreso nacional avance y apruebe esta medida que beneficiaría a todas las provincias”, concluyó.

