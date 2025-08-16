¿Qué debés comer después de los 60 para potenciar tu memoria y mente?

Mantener una alimentaciónadecuada es clave para el cerebro, ya que los alimentos actúan como el "combustible" esencial que necesita para funcionar correctamente. Una dieta equilibrada no solo contribuye a la protección frente a problemas de salud, sino que también puede mejorar la función cerebral y favorecer un envejecimiento saludable. La doctora Liliana Papalia, especialista en nutrición, subraya que una dieta variada, junto con estímulos intelectuales y vínculos sociales, fortalece la memoria, la atención y el aprendizaje.
Una dieta rica en frutas, verduras y compuestos antioxidantes naturales, en combinación con otros hábitos saludables, es fundamental para proteger la función cerebral a lo largo de la vida. Este tipo de alimentación es crucial para el desarrollo y la salud del cerebro desde las etapas más tempranas, evitando secuelas que puedan condicionar las funciones cognitivas futuras. Por lo tanto, consumir alimentos ricos en nutrientes es importante, especialmente para los adultos mayores que requieren menos calorías pero más nutrientes.
Qué son los alimentos neuroprotectores
Los alimentos neuroprotectores son aquellos que proveen los nutrientes esenciales para la formación, funcionamiento y mantenimiento del cerebro. Proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales cumplen roles específicos en la síntesis de neurotransmisores y la protección celular. La glucosa, derivada de los hidratos de carbono, es el principal combustible cerebral, y un aporte constante es vital para su función óptima.
El equilibrio invisible que protege al cerebro proviene de los antioxidantes, que neutralizan los radicales libres que pueden dañar la estructura neuronal. Estos compuestos, como las vitaminas E y C, carotenoides y flavonoides, son cruciales para reducir el riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades como la demencia. El cerebro es especialmente vulnerable al estrés oxidativo debido a su alto consumo de oxígeno y su abundancia de lípidos.
Existen patrones alimentarios específicos, conocidas como dietas neuroprotectoras, que presentan la mejor evidencia en la protección cerebral y la prevención de enfermedades neurodegenerativas. La dieta MIND, la mediterránea y la DASH son ejemplos claros de enfoques que priorizan la salud del cerebro. La dieta MIND, por ejemplo, fue diseñada específicamente para retardar el deterioro cognitivo, basándose en principios de la Mediterránea y la DASH.
¿Cuáles son los alimentos aliados de la memoria?
-Frutos rojos, cítricos, vegetales de hoja verde y crucíferas: Alta concentración de antioxidantes.
-Pescados grasos (salmón, sardinas, caballa): Ricos en omega-3 (DHA y EPA), esenciales para la corteza cerebral y con propiedades antiinflamatorias neuroprotectoras.
-Palta, semillas y aceite de oliva virgen: Ayudan a estabilizar la estructura neuronal.
-Huevos: Aportan colina, precursora de acetilcolina, un neurotransmisor clave en la memoria.
-Legumbres, cereales integrales y levadura nutricional: Proveen vitaminas del grupo B y minerales como zinc y magnesio.
-Frutos secos (almendras, nueces, avellanas): Suministran ácidos grasos saludables, antioxidantes y vitamina E, protegiendo las células cerebrales.
-Chocolate negro (con 85% de cacao): Rico en flavonoides que favorecen la circulación cerebral y potencian las funciones cognitivas.
-Agua: Es indispensable mantenerse bien hidratado, bebiendo al menos dos litros al día.