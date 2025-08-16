¿Qué debés comer después de los 60 para potenciar tu memoria y mente?

Una dieta rica en frutas, verduras y compuestos antioxidantes naturales, en combinación con otros hábitos saludables, es fundamental para proteger la función cerebral a lo largo de la vida. Este tipo de alimentación es crucial para el desarrollo y la salud del cerebro desde las etapas más tempranas, evitando secuelas que puedan condicionar las funciones cognitivas futuras. Por lo tanto, consumir alimentos ricos en nutrientes es importante, especialmente para los adultos mayores que requieren menos calorías pero más nutrientes.