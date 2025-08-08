Luna llena de agosto: ¿cuándo verla en Chile y qué signos del zodíaco serán los más afectados?

La Luna llena de agosto se acerca y en Chile podrá apreciarse con gran intensidad. Este fenómeno astronómico no solo ilumina el cielo nocturno, sino que también activa ciertas vibraciones en los signos del zodíaco, generando cambios profundos y oportunidades para la transformación personal. Conocer la fecha exacta para observarla y los signos más afectados permite prepararse para aprovechar al máximo su energía.
Según la astrología, la Luna llena de agosto impactará con mayor fuerza en determinados signos zodiacales, quienes podrán experimentar desde renovaciones emocionales hasta la concreción de proyectos y el cierre de ciclos. Esta influencia especial invita a estar atentos a las señales y a trabajar conscientemente para equilibrar emociones y potenciar la intuición.
¿Qué día se podrá contemplar la Luna llena de agosto en Chile?
La Luna llena de agosto 2025 tendrá lugar en la noche de este viernes 8 de agosto al sábado 9 de agosto. El momento álgido para contemplarla será a las 12:25 de la madrugada del sábado 9 de agosto (en la noche del viernes al sábado).
Para apreciar la Luna Llena, aunque en teoría no es necesario acudir a sitios con nula contaminación lumínica, nunca está de más desplazarse a lugares con baja contaminación para poder visualizar la Luna en todo su esplendor.
Luna llena de agosto: ¿cuándo será y qué signos sentirán su impacto energético?
Acuario
Con esta luna llena, se iluminan las decisiones y relaciones que has vivido desde enero. Se cierra una etapa y se abre otra, esta vez desde la sinceridad y no desde la obligación. Es un momento crucial para mostrar tu esencia sin máscaras y dejar atrás viejas formas de ser.
Urano en Géminis aviva tu creatividad, impulsándote a compartir tus dones con el mundo. Sin embargo, Mercurio sigue retrógrado en tu sector de pareja, enfrentándose a Plutón, por lo que es necesario mirar con profundidad el área afectiva.
Leo
La luna llena impacta tu casa 7, situando a los vínculos en el centro de la atención, ya sean amorosos, de trabajo o amistad. Bajo esta influencia, se clarifican qué esperas de una relación y qué estás dispuesta a entregar.
Este ciclo puede marcar un cambio hacia formas de relacionarte más conscientes y libres. Mercurio se prepara para retomar su camino directo en tu signo, facilitando una alineación más profunda con tu corazón.
Tauro
Esta lunación pone luz sobre tu casa 10, ligada a tu carrera y posición social, mostrando cambios profundos desde enero. Es probable que te animes a tomar decisiones trascendentales, abandonar estructuras rígidas o expresar una identidad profesional más fiel a quién sos. El reconocimiento llegará cuando te atrevas a innovar y ser auténtico.
Escorpio
La luna llena ocurre en tu casa 4, área que abarca tus raíces, familia y estabilidad emocional. Este momento invita a revisar y cerrar temas del pasado. También es ideal para hacer cambios en tu hogar y renovar energías.
Plutón sigue transitando esta zona, impulsando transformaciones intensas. Observá con atención los patrones heredados que afloren y cuestiona si deseas perpetuarlos.