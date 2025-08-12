 Milei y Noboa se reunirán en Buenos Aires en medio de expectativas y tensiones pasadas
Milei y Noboa se reunirán en Buenos Aires en medio de expectativas y tensiones pasadas

Ambos presidentes coincidieron el pasado 20 de enero en la asunción del estadounidense Donald Trump.

CÁLCULOS. Si prospera la iniciativa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el Gobierno recaudará un extra de U$S 1.071 millones durante este año. afp
Hace 1 Hs

El presidente, Javier Milei, será anfitrión de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en una reunión bilateral programada para el jueves 21 de agosto en la Casa Rosada. Este encuentro, el tercero entre ambos líderes, se concretará en medio de un escenario marcado tanto por la afinidad ideológica como por críticas previas del mandatario ecuatoriano hacia la gestión de Milei.

La reunión bilateral entre Milei y Noboa representará una nueva oportunidad para fortalecer la relación entre Argentina y Ecuador. La sintonía ideológica entre los líderes, ambos identificados con posturas de derecha, fue evidente en encuentos anteriores. 

Milei y Noboa coincidieron el pasado 20 de enero en la asunción del presidente estadounidense Donald Trump, quien extendió una invitación a ambos, junto al presidente salvadoreño Nayib Bukele, como únicos representantes latinoamericanos.

Las críticas a Milei

Además, Noboa asistió a la ceremonia de asunción presidencial de Milei en diciembre de 2023, y participó tanto en el acto en el Congreso como en el discurso posterior del mandatario argentino ante sus seguidores. Sin embargo, la relación no estuvo exenta de tensiones. En junio del año pasado, antes de que la relación se consolidara, Noboa realizó declaraciones críticas sobre Javier Milei, al cuestionar su gestión y su imagen.

"No sé por qué él piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la Presidencia", declaró Noboa al periodista Jon Lee Anderson de la revista estadounidense The New Yorker. "Parece lleno de sí mismo, lo que es muy argentino, por cierto", había agregado aquella vez. En la misma entrevista, Noboa también expresó reservas sobre el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

