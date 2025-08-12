Milei y Noboa se reunirán en Buenos Aires en medio de expectativas y tensiones pasadas

Las críticas a Milei

Además, Noboa asistió a la ceremonia de asunción presidencial de Milei en diciembre de 2023, y participó tanto en el acto en el Congreso como en el discurso posterior del mandatario argentino ante sus seguidores. Sin embargo, la relación no estuvo exenta de tensiones. En junio del año pasado, antes de que la relación se consolidara, Noboa realizó declaraciones críticas sobre Javier Milei, al cuestionar su gestión y su imagen.