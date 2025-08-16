Alimentos que alivian las migrañas: cómo ciertas comidas pueden reducir su frecuencia e intensidad

La migraña puede limitar muchas de nuestras actividades cotidianas, incluso impedirnos por días si esta no se trata. Aunque no existen remedios inmediatos, descansar en un lugar tranquilo y oscuro o aplicar compresas frías puede ayudar, sin olvidar que los alimentos cumplen un rol relevante en el alivio y la prevención de este padecimiento.
No se sabe exactamente lo que causa una migraña, pero según detallan desde la Academia Americana de Oftalmología, pueden estar relacionadas con cambios en algunas sustancias químicas del cerebro. Lo que sí sabemos es que lo que comemos está estrechamente vinculado con la salud, especialmente cuando se trata de esta condición que produce dolor de cabeza intensificado.
La conexión entre el cerebro y el intestino
Existe un llamado "eje intestino-cerebro", que se trata de una conexión bidireccional entre el sistema nervioso central y el sistema entérico que se encuentra en las paredes del tracto gastrointestinal y une a estos dos órganos. Este vínculo hace que el estado de nuestra microbiota intestinal sea un gran condicionante de muchos dolores de cabeza.
Así es que algunos alimentos pueden ayudarnos a limitar la aparición de migrañas. Desde el medio especializado Healthline advierten que "estudios recientes encontraron que los alimentos y la dieta pueden desempeñar un papel en el control de la migraña. Hacer cambios en su dieta puede ayudar a prevenir los ataques de migraña o reducir su frecuencia".
La importancia de algunos grupos alimentarios
Estas modificaciones pueden influir en la frecuencia e intensidad de los episodios. A pesar de que no existe una dieta universal, la evidencia científica destaca algunos alimentos que ayudan a disminuir la incidencia y severidad de los episodios. Kayla Farrell, dietista en FRESH Communications, recomendó al medio Prevention “incorporar alimentos ricos en nutrientes y antiinflamatorios” en la dieta habitual.
La evidencia publicada en el medio citado advierte que alimentos ricos en omega-3 pueden reducir la frecuencia e intensidad de las migrañas. Asimismo el 11% de los pacientes que aumentó su consumo de fibra vio una disminución del padecimiento.
Alimentos ricos en omega-3
Entre los alimentos, pescados grasos como salmón, atún, caballa o arenque, así como semillas de lino, nueces y aguacate, contienen omega-3, conocido por su efecto antiinflamatorio. Un estudio citado por Prevention mostró que, tras 16 semanas de ingerir una dieta rica en este nutriente, las personas con migraña habitual registraron menos crisis y de menor intensidad.
Comidas blandas
En casos de migraña asociada a trastorno de la articulación temporomandibular (TTM), que produce dolor en mandíbula, cabeza y cuello, el dentista Sandip Sachar aconseja elegir alimentos fáciles de masticar, como puré de batata y huevos revueltos, para evitar molestias con productos duros.
Fibra alimentaria
El estudio realizado con más de 12.000 participantes detectó un 11% de reducción en casos de migraña al sumar 10 gramos extra de fibra diaria. Legumbres y manzanas destacan por su aporte.