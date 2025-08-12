Caponio destacó las obras de la SAT y pidió unidad en el peronismo rumbo a las elecciones

El titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT),Marcelo Caponio, aseguró este martes a LA GACETA que la gestión provincial avanza con un ambicioso plan de obras para garantizar el suministro de agua potable y mejorar el sistema cloacal en toda la provincia. Entre los proyectos centrales, resaltó la inminente apertura de sobres para el nuevo acueducto de Vipos, que beneficiará a Tapia, Tafí Viejo, Cevil Redondo y San Miguel de Tucumán.
“En un año y medio recuperamos las tres fuentes principales de agua: El Cadillal, Vipos y Anfama. Ahora vamos por nuevos acueductos y perforaciones. Ya hicimos 43 pozos y planificamos ocho más en los próximos cuatro meses”, indicó Caponio. También habló sobre la recuperación de estaciones de bombeo y plantas de tratamiento cloacales, y la renovación de redes en distintos puntos de la capital.
El funcionario, además, diferenció la postura del gobernador Osvaldo Jaldo de la del Gobierno nacional: “Mientras Nación paraliza la obra pública, Tucumán la tiene como política de Estado”. En ese sentido, mencionó inversiones en rutas, pozos de agua, saneamiento y vivienda.
En el plano político, celebró la conformación del frente “Tucumán Primero” y la conducción de Jaldo en el PJ provincial. “Los peronistas nos peleamos, pero nos reproducimos. Cada interna fortalece al partido”, dijo, y evitó confirmar candidaturas aunque consideró que “el partido llevará al mejor candidato a diputado nacional”.
Sobre las críticas de La Libertad Avanza a una eventual postulación de Jaldo, Caponio cuestionó la falta de presencia territorial de ese espacio en la provincia: “No sabemos si son un grupo de amigos o un partido político”.
Por último, volvió a apuntar contra el funcionario municipal Lobo Chaklián, con quien afirmó que es “imposible” coordinar trabajos, aunque destacó la buena articulación con otras áreas de la Municipalidad capitalina.