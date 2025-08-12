Caponio destacó las obras de la SAT y pidió unidad en el peronismo rumbo a las elecciones

El titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT),Marcelo Caponio, aseguró este martes a LA GACETA que la gestión provincial avanza con un ambicioso plan de obras para garantizar el suministro de agua potable y mejorar el sistema cloacal en toda la provincia. Entre los proyectos centrales, resaltó la inminente apertura de sobres para el nuevo acueducto de Vipos, que beneficiará a Tapia, Tafí Viejo, Cevil Redondo y San Miguel de Tucumán.