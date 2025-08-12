Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Los investigadores entrevistaron al joven. Él les contó que había decidido cortar el noviazgo por una escena de celos. La chica le habría cuestionado que le haya dado un like a la foto que había subido una amiga en Instagram. El muchacho declaró que su novia había amenazado con quitarse la vida si es que no se arreglaban. Fuentes judiciales informaron que hasta le habría enviado la foto de una cuerda sobre su cama para demostrarle lo que estaba dispuesta a hacer.