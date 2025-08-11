No vas a poder despegarte del sillón: la película de Netflix que te dejará sin aliento hasta el último minuto

De qué trata Plan de vuelo

La historia sigue a Kyle Pratt, interpretada por Foster, una mujer que intenta superar la reciente pérdida de su esposo. En un viaje junto a su hija pequeña, la tranquilidad se quiebra cuando la niña desaparece sin dejar rastro. Lo más desconcertante es que nadie en el avión recuerda haberla visto, poniendo en duda la salud mental de Kyle.