 No vas a poder despegarte del sillón: la película de Netflix que te dejará sin aliento hasta el último minuto
Plan de vuelo es una invitación a sumergirse en un thriller clásico, ideal para quienes disfrutan de las historias intensas, con giros sorprendentes y una dosis constante de adrenalina.

Hace 2 Hs

Si buscás un thriller que te mantenga al borde del asiento de principio a fin, Plan de vuelo es la opción perfecta para maratonear sin pausas. Esta producción europea, disponible en Netflix, combina misterio y tensión en un ambiente claustrofóbico que atrapa desde el despegue hasta el aterrizaje.

Estrenada en 2005 y dirigida por Robert Schwentke, Plan de vuelo contó con la brillante actuación de Jodie Foster, que le valió reconocimiento internacional y nominaciones en importantes premios como los Saturn Awards y Teen Choice Awards.

De qué trata Plan de vuelo

La historia sigue a Kyle Pratt, interpretada por Foster, una mujer que intenta superar la reciente pérdida de su esposo. En un viaje junto a su hija pequeña, la tranquilidad se quiebra cuando la niña desaparece sin dejar rastro. Lo más desconcertante es que nadie en el avión recuerda haberla visto, poniendo en duda la salud mental de Kyle.

Mientras la tripulación observa con creciente sospecha, Pratt lucha contra el tiempo para descubrir la verdad y demostrar que no está perdiendo la razón.

Un elenco que potencia el suspenso

Además de Foster, la película cuenta con un elenco sólido, integrado por Peter Sarsgaard, Sean Bean, Kate Beahan y Greta Scacchi, quienes aportan profundidad y tensión al relato. La química entre los actores y sus interpretaciones contribuyen a mantener la atmósfera de intriga y suspenso durante toda la trama.

