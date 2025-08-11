 Cuándo se estrena la segunda temporada de "Miércoles", la serie de Netflix con Jenna Ortega que es furor en España
Cuándo se estrena la segunda temporada de "Miércoles", la serie de Netflix con Jenna Ortega que es furor en España

Escenas llenas de intriga, humor ácido y atmósferas siniestras, con la inconfundible estética de Tim Burton.

Hace 1 Hs

La espera terminó: Miércoles (Wednesday) regresó a Netflix con su segunda temporada, tres años después de su debut. Con Jenna Ortega nuevamente en el papel principal y Tim Burton como uno de los responsables creativos, la producción promete más misterio, humor negro y giros inesperados.

La segunda temporada de Miércoles se lanzó en dos partes:

Primera parte: 6 de agosto de 2025

Segunda parte: 3 de septiembre de 2025

Qué esperar de la nueva temporada

En esta entrega, Miércoles Addams afrontará un año escolar más oscuro y peligroso en la Academia Nevermore. La trama explorará su relación con amigos, familiares y enemigos, mientras nuevos misterios amenazan con cambiarlo todo.

Entre las novedades, destaca la incorporación de Steve Buscemi como el nuevo director de la escuela. También regresan Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Emma Myers, Isaac Ordonez, Hunter Doohan y Fred Armisen (Tío Fétido).

El legado del personaje

Creada originalmente como parte de La Familia Addams en 1938, Miércoles ha sido interpretada por actrices como Lisa Loring en la serie de los 60 y Christina Ricci en las películas de los 90. Jenna Ortega ha revitalizado el papel, combinando la personalidad sombría del personaje con una faceta más aventurera y juvenil.


