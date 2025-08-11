Cuándo se estrena la segunda temporada de "Miércoles", la serie de Netflix con Jenna Ortega que es furor en España

El legado del personaje

Creada originalmente como parte de La Familia Addams en 1938, Miércoles ha sido interpretada por actrices como Lisa Loring en la serie de los 60 y Christina Ricci en las películas de los 90. Jenna Ortega ha revitalizado el papel, combinando la personalidad sombría del personaje con una faceta más aventurera y juvenil.