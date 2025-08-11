Quién es Evie Templeton, la actriz que interpreta a Agnes DeMille en la temporada 2 de Miércoles, la serie más vista en Netflix España

La segunda temporada de Miércoles ya está disponible en Netflix y, además de traer de vuelta a Jenna Ortega como la icónica Miércoles Addams, presenta nuevos rostros que están dando que hablar. Entre ellos destaca Evie Templeton, una actriz británica de apenas 16 años que interpreta a Agnes DeMille, un personaje enigmático que promete ser clave en la trama.
¿Quién es Evie Templeton?
Nacida el 3 de enero de 2009 en Barbados y con nacionalidad británica, Evie Templeton es una de las jóvenes promesas de la actuación. A pesar de su corta edad, ya ha participado en cine, televisión y doblaje de videojuegos.
Su gran salto a la fama llega con Wednesday 2, donde da vida a Agnes DeMille, una alumna de Nevermore que idolatra a Wednesday por haber salvado la escuela del malvado Joseph Crackstone en la primera temporada.
Datos clave de Evie Templeton
Nombre completo: Evie Templeton
Edad: 16 años
Lugar de nacimiento: Barbados
Nacionalidad: Británica
Hermanos: Jessica Templeton (bailarina profesional)
Formación: Tring Park School for the Performing Arts, DMA Elites, Mark Jermin Management
Idiomas: Inglés
Aficiones: Ballet, canto, lectura, equitación
Formación y primeros pasos
Evie creció rodeada de arte. Su hermana mayor ya trabajaba como bailarina profesional y su familia apoyó desde el principio su vocación. En 2022 ingresó en la Tring Park School for the Performing Arts, una prestigiosa escuela de Reino Unido por la que han pasado actrices como Daisy Ridley (Star Wars) y Lily James (Cinderella).
Carrera antes de Wednesday
Antes de unirse al universo Addams, Templeton participó en:
La serie de la BBC Life After Life (2022)
El live-action de Disney Pinocho
La película de terror Lord of Misrule (2023), donde tuvo un papel destacado junto a Tuppence Middleton
La serie británica Criminal Record
Además, puso voz a Laura en el remake del videojuego Silent Hill 2 y repetirá el papel en la futura película Return to Silent Hill (2026).
El misterio de Agnes DeMille en Miércoles 2
Aunque Netflix no ha revelado demasiado, se sabe que Agnes DeMille es una estudiante marginada de Nevermore con una profunda admiración por Miércoles Addams. Su papel será recurrente en esta segunda temporada, por lo que los fans pueden esperar varias escenas junto a Jenna Ortega.
Más allá de las cámaras
Evie Templeton no solo actúa: también es apasionada del ballet clásico, el canto, la equitación y la lectura. Recientemente ha participado en un proyecto de captura de movimiento para un largometraje aún sin anunciar, que incluyó acrobacias aéreas.