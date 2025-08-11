Quién es Evie Templeton, la actriz que interpreta a Agnes DeMille en la temporada 2 de Miércoles, la serie más vista en Netflix España

La segunda temporada de Miércoles ya está disponible en Netflix y, además de traer de vuelta a Jenna Ortega como la icónica Miércoles Addams, presenta nuevos rostros que están dando que hablar. Entre ellos destaca Evie Templeton, una actriz británica de apenas 16 años que interpreta a Agnes DeMille, un personaje enigmático que promete ser clave en la trama.