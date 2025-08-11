 Quién es Evie Templeton, la actriz que interpreta a Agnes DeMille en la temporada 2 de Miércoles, la serie más vista en Netflix España
Quién es Evie Templeton, la actriz que interpreta a Agnes DeMille en la temporada 2 de Miércoles, la serie más vista en Netflix España

Un personaje enigmático que promete ser clave en la trama.

Hace 1 Hs

La segunda temporada de Miércoles ya está disponible en Netflix y, además de traer de vuelta a Jenna Ortega como la icónica Miércoles Addams, presenta nuevos rostros que están dando que hablar. Entre ellos destaca Evie Templeton, una actriz británica de apenas 16 años que interpreta a Agnes DeMille, un personaje enigmático que promete ser clave en la trama.

Si te gustó Miércoles, la serie que arrasa en Netflix España, estas 10 películas de Tim Burton te van a dejar flipando

¿Quién es Evie Templeton?

Nacida el 3 de enero de 2009 en Barbados y con nacionalidad británica, Evie Templeton es una de las jóvenes promesas de la actuación. A pesar de su corta edad, ya ha participado en cine, televisión y doblaje de videojuegos.

Su gran salto a la fama llega con Wednesday 2, donde da vida a Agnes DeMille, una alumna de Nevermore que idolatra a Wednesday por haber salvado la escuela del malvado Joseph Crackstone en la primera temporada.

Datos clave de Evie Templeton

Nombre completo: Evie Templeton

Edad: 16 años

Lugar de nacimiento: Barbados

Nacionalidad: Británica

Hermanos: Jessica Templeton (bailarina profesional)

Formación: Tring Park School for the Performing Arts, DMA Elites, Mark Jermin Management

Idiomas: Inglés

Aficiones: Ballet, canto, lectura, equitación

Formación y primeros pasos

Evie creció rodeada de arte. Su hermana mayor ya trabajaba como bailarina profesional y su familia apoyó desde el principio su vocación. En 2022 ingresó en la Tring Park School for the Performing Arts, una prestigiosa escuela de Reino Unido por la que han pasado actrices como Daisy Ridley (Star Wars) y Lily James (Cinderella).

Carrera antes de Wednesday

Antes de unirse al universo Addams, Templeton participó en:

La serie de la BBC Life After Life (2022)

El live-action de Disney Pinocho

La película de terror Lord of Misrule (2023), donde tuvo un papel destacado junto a Tuppence Middleton

La serie británica Criminal Record

Además, puso voz a Laura en el remake del videojuego Silent Hill 2 y repetirá el papel en la futura película Return to Silent Hill (2026).

El misterio de Agnes DeMille en Miércoles 2

Aunque Netflix no ha revelado demasiado, se sabe que Agnes DeMille es una estudiante marginada de Nevermore con una profunda admiración por Miércoles Addams. Su papel será recurrente en esta segunda temporada, por lo que los fans pueden esperar varias escenas junto a Jenna Ortega.

Más allá de las cámaras

Evie Templeton no solo actúa: también es apasionada del ballet clásico, el canto, la equitación y la lectura. Recientemente ha participado en un proyecto de captura de movimiento para un largometraje aún sin anunciar, que incluyó acrobacias aéreas.

