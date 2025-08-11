"La gran pregunta en España: ¿qué ocurrirá con Miércoles después de su segunda temporada en Netflix?"

Un éxito que no deja de crecer

Desde su estreno en 2022, Miércoles se convirtió en la serie de habla inglesa más vista en la historia de Netflix, con más de 1.000 millones de horas reproducidas en solo tres semanas. Además, el personaje ha inspirado tendencias en redes sociales y ha consolidado a Jenna Ortega como un ícono del estilo gótico contemporáneo.