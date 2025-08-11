"La gran pregunta en España: ¿qué ocurrirá con Miércoles después de su segunda temporada en Netflix?"

La segunda temporada de Miércoles acaba de aterrizar en Netflix España… y la plataforma ya ha dado un paso inesperado: la tercera temporada está confirmada. Entre misterios aún sin resolver, nuevas amenazas y secretos familiares, la joven Addams seguirá tejiendo su oscuro legado en Nevermore.
Cuándo se estrena la temporada 2 de Miércoles
Los nuevos capítulos llegan en dos partes:
Parte 1: 6 de agosto de 2025
Parte 2: 3 de septiembre de 2025
Con Jenna Ortega de regreso y Tim Burton manteniendo su inconfundible sello visual, esta segunda temporada promete más intriga, humor negro y giros inesperados.
La tercera temporada ya es oficial
Los creadores Alfred Gough y Miles Millar adelantaron que Miércoles volverá a recorrer los pasillos de la Academia Nevermore para enfrentar “nuevos secretos siniestros” y adentrarse “aún más en la cripta de la familia Addams”.
Un éxito que no deja de crecer
Desde su estreno en 2022, Miércoles se convirtió en la serie de habla inglesa más vista en la historia de Netflix, con más de 1.000 millones de horas reproducidas en solo tres semanas. Además, el personaje ha inspirado tendencias en redes sociales y ha consolidado a Jenna Ortega como un ícono del estilo gótico contemporáneo.
Qué podría pasar en el futuro
Aunque Netflix mantiene el misterio, la tercera temporada podría ahondar en conflictos familiares, enfrentar a Miércoles con enemigos aún más peligrosos y revelar secretos ocultos de la familia Addams. Con Tim Burton a cargo, la atmósfera oscura y excéntrica está garantizada.