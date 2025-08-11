Breves de la política: Jaldo va a Manantial Sur para el reinicio oficial del Procrear II

Huesen denunció que atacaron una sede de LLA en Tucumán

El diputado libertario Gerardo Huesen denunció que arrojaron excremento contra el lugar donde se está armando la sede de La Libertad Avanza en Banda del Río Salí: avenida Ramón Paz Posse 6, Ingenio San Juan. “Sabemos que el kirchnerismo tiene miedo y por eso recurre a esto. Kirchnerismo, nunca más. No nos van a frenar”, mencionó en sus redes con algunas fotos de respaldo. El parlamentario nacional recibió el apoyo de otros dirigentes libertarios, entre ellos el presidente del partido en Tucumán, Lisandro Catalán. “A seguir trabajando Gerardo. Abrazo”, mencionó en su cuenta de X. Carla Porta, mencionó que lo sucedido es una “muestra del miedo y la mediocridad de un modelo que se agota. Mi solidaridad con el equipo”. Manuel Guisone, por su parte, escribió: “como no pueden tirar ideas, tiran lo único que tienen. Hacen lo mismo en todo el país, son lo mismo”.