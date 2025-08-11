Breves de la política: Jaldo va a Manantial Sur para el reinicio oficial del Procrear II

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezará hoy, desde las 10, el acto de reinicio de la primera etapa de construcción de viviendas y locales comerciales en el complejo habitacional Procrear II, ubicado en un predio de 100 hectáreas en Manantial Sur. Cabe destacar que el proyecto que era nacional y quedó paralizado se reactivó con financiamiento provincial. La iniciativa contempla en esta etapa la edificación de 572 viviendas y 22 locales comerciales, como parte de un plan integral que prevé 1.656 unidades habitacionales, 1.400 lotes con servicios, 50 comercios y espacios para salud, educación, cultura y recreación. Cabe destacar que todavía no se definió la forma de adjudicación de los inmuebles. La Provincia indicó que aportará una inversión inicial de $80.000 millones y la participación de 22 empresas tucumanas.
Huesen denunció que atacaron una sede de LLA en Tucumán
El diputado libertario Gerardo Huesen denunció que arrojaron excremento contra el lugar donde se está armando la sede de La Libertad Avanza en Banda del Río Salí: avenida Ramón Paz Posse 6, Ingenio San Juan. “Sabemos que el kirchnerismo tiene miedo y por eso recurre a esto. Kirchnerismo, nunca más. No nos van a frenar”, mencionó en sus redes con algunas fotos de respaldo. El parlamentario nacional recibió el apoyo de otros dirigentes libertarios, entre ellos el presidente del partido en Tucumán, Lisandro Catalán. “A seguir trabajando Gerardo. Abrazo”, mencionó en su cuenta de X. Carla Porta, mencionó que lo sucedido es una “muestra del miedo y la mediocridad de un modelo que se agota. Mi solidaridad con el equipo”. Manuel Guisone, por su parte, escribió: “como no pueden tirar ideas, tiran lo único que tienen. Hacen lo mismo en todo el país, son lo mismo”.
Sin temario definido, sesiona el concejo de San Miguel de Tucumán
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán que preside Fernando Juri sesionará este jueves con un orden del día que se terminará de definir en las jornadas venideras. Hasta aquí no está previsto que haya algún tema de alto voltaje político, de acuerdo con los trascendidos en el legislativo municipal. Los ediles intentan que no transcurran más de 40 días entre sesiones.
Quieren que la avenida Kirchner vuelva a llamarse Roca
Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos presentarán hoy a las 9.30 un proyecto para derogar la ordenanza que designa con el nombre Néstor Kirchner a un tramo de la avenida Roca, atendiendo al pedido de los vecinos de la zona.