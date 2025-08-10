El crítico mensaje de la Conferencia Episcopal Argentina: “La política no debe someterse a la economía”

La falta de trabajo “hiere profundamente la dignidad de las personas y puede conducir al desaliento, al aislamiento y a la pérdida de sentido. El trabajo sin derechos no es bendición, es explotación”., dijeron y luego pusieron el foco en la importancia de la “articulación de los diversos actores sociales”, entre los que mencionaron al Estado, las empresas, los sindicatos, las economías regionales, cooperativas, emprendedores y movimientos sociales.