 Cartas de lectores: motos
Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: motos
11 Agosto 2025

Tres ideas quiero sugerir que pueden mejorar la seguridad en las calles de Tucumán y ciudades cercanas: 1) Como se sabe que 2/3 de los que entran al Hospital Padilla en Urgencias son personas accidentadas en motos (la mayoría de ellos por no llevar colocado el casco), propongo que a los vendedores de motos el Gobierno les imponga un canon cuya recaudación se destinaría al Hospital Padilla y a otros centros asistenciales. 2) Al accidentado se le secuestraría la moto debiendo pagar para recuperarla una suma de dinero que se destinará a los mismos centros asistenciales. 3) Exigir a los que se desplazan en motos o patines eléctricos el uso del casco; faltando al uso del mismo se aplicaría la misma sanción que en el caso mencionado en 2. Destinar la recaudación que arrojarían estas medidas a los centros asistenciales fortalecería las finanzas de los mismos, cuyo trabajo (como ya he mencionado en cartas anteriores) es excelente, muy digno, y un orgullo para Tucumán. Como puede observarse, las medidas que menciono (fáciles de implementar) reducirían el número de accidentes de manera sustancial y aliviarían las tareas del hospital, pudiendo dirigir esos recursos al resto de las atenciones que el mismo ofrece.

Franco Eugenio Nanni

franco1618@icloud.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
1

El debilitado marcado laboral en Tucumán

2

Cartas de lectores: Otra vez las motos

3

Cartas de lectores: motos

4

Cartas de lectores: Fraude contra Argentina

5

Cartas de lectores: El día de la marmota

Las puertas que Cecilia Grierson nunca pudo abrir
6

Las puertas que Cecilia Grierson nunca pudo abrir

Más Noticias
Vecinos indignados por los destrozos tras Atlético Tucumán-Rosario Central: Fue una vergüenza

Vecinos indignados por los destrozos tras Atlético Tucumán-Rosario Central: "Fue una vergüenza"

La respuesta de la Policía a los hinchas de Central: Tucumán no es Rosario y eso les molestó

La respuesta de la Policía a los hinchas de Central: "Tucumán no es Rosario y eso les molestó"

Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central

Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central

Sexualmente hablando: mujeres célibes

Sexualmente hablando: mujeres célibes

Niños trasladados en moto

Niños trasladados en moto

La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre

La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre

Detrás de todo gran gasto hay un gran agujero

Detrás de todo gran gasto hay un gran agujero

El gurú del mañana en el país que perdió el futuro

El gurú del mañana en el país que perdió el futuro

Comentarios