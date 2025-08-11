Cartas de lectores: motos

Tres ideas quiero sugerir que pueden mejorar la seguridad en las calles de Tucumán y ciudades cercanas: 1) Como se sabe que 2/3 de los que entran al Hospital Padilla en Urgencias son personas accidentadas en motos (la mayoría de ellos por no llevar colocado el casco), propongo que a los vendedores de motos el Gobierno les imponga un canon cuya recaudación se destinaría al Hospital Padilla y a otros centros asistenciales. 2) Al accidentado se le secuestraría la moto debiendo pagar para recuperarla una suma de dinero que se destinará a los mismos centros asistenciales. 3) Exigir a los que se desplazan en motos o patines eléctricos el uso del casco; faltando al uso del mismo se aplicaría la misma sanción que en el caso mencionado en 2. Destinar la recaudación que arrojarían estas medidas a los centros asistenciales fortalecería las finanzas de los mismos, cuyo trabajo (como ya he mencionado en cartas anteriores) es excelente, muy digno, y un orgullo para Tucumán. Como puede observarse, las medidas que menciono (fáciles de implementar) reducirían el número de accidentes de manera sustancial y aliviarían las tareas del hospital, pudiendo dirigir esos recursos al resto de las atenciones que el mismo ofrece.