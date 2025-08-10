 Deportivo Madryn-San Martín, lo más destacado de la agenda deportiva de TV
El "Santo" tiene una visita complicada desde las 15.30. Además, continúa la Liga Profesional.

PRENSA SAN MARTÍN
Hace 3 Hs

San Martín de Tucumán tiene un partido clave esta tarde en la lucha por el ascenso. Desde las 15.30, el "Santo" (39) visita a Deportivo Madryn (43), el líder de la zona A de la Primera Nacional.

Liga Profesional Argentina

15:00 – Barracas vs. Aldosivi (ESPN Premium)

17:00 – Instituto vs. Platense (TNT Sports)

20:00 – Argentinos vs. Unión (ESPN Premium)

Primera Nacional

13:30 – Atlanta vs. San Miguel (DSports / DGO)

15:00 – Alvarado vs. Güemes (SdE) (TyC Sports Play)

15:30 – Dep. Madryn vs. San Martín (T) (TyC Sports Play)

15:30 – Temperley vs. San Telmo (TyC Sports)

15:30 – Mitre (SdE) vs. Gimnasia (J) (TyC Sports Play)

15:30 – Almirante Brown vs. Central Norte (TyC Sports Play)

16:00 – Colón vs. Agropecuario (TyC Sports Play)

16:30 – Chaco For Ever vs. Gimnasia (Mdz) (TyC Sports Play)

17:00 – Gimnasia y Tiro vs. Los Andes (TyC Sports Play)

17:45 – Estudiantes (BA) vs. Def. Belgrano (TyC Sports)

20:00 – Arsenal vs. Ferro (TyC Sports)

Community Shield

11:00 – Final: Crystal Palace vs. Liverpool (Disney+ Premium / ESPN)

Amistosos internacionales

12:30 – Borussia Dortmund vs. Juventus (DAZN)

16:00 – Villarreal vs. Aston Villa (Disney+ Premium)

MLS – Major League Soccer

21:00 – Orlando City vs. Inter Miami (Apple TV / TyC Sports)

Polémica en Puerto Madryn: el municipio pagará el costo del arbitraje del partido entre Deportivo Madryn y San Martín de Tucumán

Se cerró la fecha de la Primera Nacional: San Martín de Tucumán enfrentará al líder de visitante

Campodónico debutó en San Martín con señales claras: lo que dejó River y lo que exige Madryn

La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre
El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso
Sexualmente hablando: mujeres célibes
De Ancajuli a Brasil con una beca: es un orgullo para mi familia y para todo el cerro
El loro superdotado y por qué tu charla con ChatGPT es un “truco de magia”
Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central
De Ancajuli a Brasil con una beca: es un orgullo para mi familia y para todo el cerro

Derecho de la UNT integra la IA a su oferta académica con dos nuevas diplomaturas

Sexualmente hablando: mujeres célibes

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central

La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre

El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso

El despertar de San José: obras que alteran la rutina y entusiasman

Atlético Tucumán dominó, pero empató 0-0 ante Rosario Central en el José Fierro

