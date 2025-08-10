Deportivo Madryn-San Martín, lo más destacado de la agenda deportiva de TV

San Martín de Tucumán tiene un partido clave esta tarde en la lucha por el ascenso. Desde las 15.30, el "Santo" (39) visita a Deportivo Madryn (43), el líder de la zona A de la Primera Nacional.
Liga Profesional Argentina
15:00 – Barracas vs. Aldosivi (ESPN Premium)
17:00 – Instituto vs. Platense (TNT Sports)
20:00 – Argentinos vs. Unión (ESPN Premium)
Primera Nacional
13:30 – Atlanta vs. San Miguel (DSports / DGO)
15:00 – Alvarado vs. Güemes (SdE) (TyC Sports Play)
15:30 – Dep. Madryn vs. San Martín (T) (TyC Sports Play)
15:30 – Temperley vs. San Telmo (TyC Sports)
15:30 – Mitre (SdE) vs. Gimnasia (J) (TyC Sports Play)
15:30 – Almirante Brown vs. Central Norte (TyC Sports Play)
16:00 – Colón vs. Agropecuario (TyC Sports Play)
16:30 – Chaco For Ever vs. Gimnasia (Mdz) (TyC Sports Play)
17:00 – Gimnasia y Tiro vs. Los Andes (TyC Sports Play)
17:45 – Estudiantes (BA) vs. Def. Belgrano (TyC Sports)
20:00 – Arsenal vs. Ferro (TyC Sports)
Community Shield
11:00 – Final: Crystal Palace vs. Liverpool (Disney+ Premium / ESPN)
Amistosos internacionales
12:30 – Borussia Dortmund vs. Juventus (DAZN)
16:00 – Villarreal vs. Aston Villa (Disney+ Premium)
MLS – Major League Soccer
21:00 – Orlando City vs. Inter Miami (Apple TV / TyC Sports)