Columna previsional: veto anunciado

No obstante, como lo venimos sosteniendo en múltiples columnas, toda persona en actividad que ya sabe que no tendrá los 30 años de aportes al cumplir la edad jubilatoria, puede completarlos ahora y cancelar el pago antes de cumplir los 60 o 65 años, para poder acceder a la futura jubilación. Si tuviésemos que hacer una comparación con la moratoria sería algo así: con la moratoria previsional la persona accede a la jubilación ordinaria, y luego paga la moratoria con el descuento que Anses le deduce de los haberes en cuotas. Con la moratoria para activos, el trabajador paga primero los aportes hasta antes de cumplir los 60 o 65 años y luego accede a la jubilación.