 Columna previsional: veto anunciado
Secciones
Opinión› COLUMNA PREVISIONAL

Columna previsional: veto anunciado
Hace 1 Hs

Tal como lo había anunciado el presidente de la Nación, la ley sancionada por el Congreso Nacional, mediante la cual se otorgaría un 7.2% de aumento a todos los beneficiarios del sistema previsional, régimen general, más el aumento del bono de refuerzo y la reinstauración de la moratoria, fue vetada el lunes 04 de agosto por el Poder Ejecutivo.

Aumento a jubilados

Entre el aumento que establecía la ley vetada del 7.2% para jubilados y pensionados del régimen previsional general y el aumento del bono de refuerzo de $70.000 a $110.000, el ingreso real en pesos que hubiesen experimentado los haberes mínimos habrían sido en lo inmediato de $63.000. Si bien es cierto no es una suma que represente un gran aumento en pesos, la realidad es que quienes perciben haberes mínimos previsional o menos de ellos incluso que, a su vez representa el 70% del universo previsional, sin dudas habrían celebrado la medida.

La realidad es que la justicia federal en varios fallos en el país, reconoció que los haberes previsionales tuvieron una pérdida significativa entre el 42% al 50%, por lo cual hablar de un 7,2% no solucionaría el problema de fondo.

Bonos de refuerzo

Capítulo aparte merece la existencia del bono de refuerzo en nuestro sistema, ya que su existencia implica el reconocimiento de que los haberes que se abonan son, a todas luces, insuficientes. En un sistema sustentable, donde se abone a los jubilados la contraprestación correspondiente a los años de trabajo con aportes realizados, no debería ser necesaria la existencia de un refuerzo económico, sino más bien un haber previsional suficiente para sostener el nivel de vida que la persona tuvo durante la etapa activa.

Moratoria previsional

El restablecimiento de la moratoria que caducó el 23 de marzo pasado, hubiese implicado el acceso inmediato a la jubilación ordinaria de todas aquellas mujeres y hombres que, contado con la edad legal, no tienen los 30 años de aportes requeridos, pudiendo completarlos con la moratoria.

No obstante, como lo venimos sosteniendo en múltiples columnas, toda persona en actividad que ya sabe que no tendrá los 30 años de aportes al cumplir la edad jubilatoria, puede completarlos ahora y cancelar el pago antes de cumplir los 60 o 65 años, para poder acceder a la futura jubilación. Si tuviésemos que hacer una comparación con la moratoria sería algo así: con la moratoria previsional la persona accede a la jubilación ordinaria, y luego paga la moratoria con el descuento que Anses le deduce de los haberes en cuotas. Con la moratoria para activos, el trabajador paga primero los aportes hasta antes de cumplir los 60 o 65 años y luego accede a la jubilación.

Situación actual

El veto presidencial no es la última oportunidad de poner en marcha la ley sancionada, sino que ahora el Congreso de la Nación tendrá que tratar nuevamente el tema y en caso de reunir las 2/3 partes de votos afirmativos, podría finalmente entrar en vigencia, de lo contrario no se podrá volver a tratar el tema en el recinto legislativo hasta el año 2026.

Temas Congreso de la NaciónSistema Integrado de Jubilaciones y PensionesJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: Tucumán, 2002. Milagros, 2 años y tres meses, 3,7 kg de peso

Recuerdos fotográficos: Tucumán, 2002. Milagros, 2 años y tres meses, 3,7 kg de peso

La febrícula del dólar

La febrícula del dólar

Cuando nos volvemos “nadarritmos” en manos de los algoritmos

Cuando nos volvemos “nadarritmos” en manos de los algoritmos

Milei y el “milagro argentino”

Milei y el “milagro argentino”

Lo más popular
Alerta científica: por qué los ultraprocesados pueden generar adicción similar a las drogas
1

Alerta científica: por qué los ultraprocesados pueden generar adicción similar a las drogas

Santoral del 9 de agosto: quiénes son los santos que se celebran hoy y por qué se los recuerda
2

Santoral del 9 de agosto: quiénes son los santos que se celebran hoy y por qué se los recuerda

Expertos advierten: estos son los cuatro riesgos de tatuarse bajo anestesia general
3

Expertos advierten: estos son los cuatro riesgos de tatuarse bajo anestesia general

Mito o realidad: ¿es necesario caminar 10.000 pasos diarios para mejorar la salud?
4

Mito o realidad: ¿es necesario caminar 10.000 pasos diarios para mejorar la salud?

El Ente Cultural dictará un taller de creatividad para quienes escriben en secreto
5

El Ente Cultural dictará un taller de creatividad para quienes escriben en secreto

Uñas fuertes en invierno: consejos para combatir la sequedad y las quebraduras
6

Uñas fuertes en invierno: consejos para combatir la sequedad y las quebraduras

Más Noticias
Mito o realidad: ¿es necesario caminar 10.000 pasos diarios para mejorar la salud?

Mito o realidad: ¿es necesario caminar 10.000 pasos diarios para mejorar la salud?

“Merlina” volvió a Netflix: cuándo aparece Lady Gaga y qué día se estrenan los próximos capítulos

“Merlina” volvió a Netflix: cuándo aparece Lady Gaga y qué día se estrenan los próximos capítulos

Conocé cuáles son las siete mejores piedras espirituales para atraer la abundancia

Conocé cuáles son las siete mejores piedras espirituales para atraer la abundancia

Uñas fuertes en invierno: consejos para combatir la sequedad y las quebraduras

Uñas fuertes en invierno: consejos para combatir la sequedad y las quebraduras

Invierno 2025: la tendencia que reemplaza al maquillaje y realza la mirada sin esfuerzo

Invierno 2025: la tendencia que reemplaza al maquillaje y realza la mirada sin esfuerzo

Cáscaras de mandarina y vinagre: el potente limpiador casero que desinfecta y ahuyenta insectos

Cáscaras de mandarina y vinagre: el potente limpiador casero que desinfecta y ahuyenta insectos

Quién es Juan Manuel, el hermano artista de María Becerra que cultiva un perfil bajo

Quién es Juan Manuel, el hermano artista de María Becerra que cultiva un perfil bajo

Mi Auto Ya evoluciona. Ahora también ofrece autos Renault 0 Km

Mi Auto Ya evoluciona. Ahora también ofrece autos Renault 0 Km

Comentarios