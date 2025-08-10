El gurú del mañana en el país que perdió el futuro
Michio Kaku, el dueño de uno de los cerebros más extraordinarios del planeta, vino a la Argentina esta semana, por primera vez, a hablar del porvenir. ¿Podremos esta vez subirnos al tren o seguiremos condenados a ser el país de las oportunidades desperdiciadas?
Temas Cristina Fernández de KirchnerMauricio MacriMargarita StolbizerAlberto FujimoriEmilio MonzóInteligencia ArtificialJavier MileiDemian Reidel
