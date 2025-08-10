La foto de la semana

Las imágenes del partido por Copa Argentina entre San Martín de Tucumán y River Plate fueron elegidas como fotografías de la semana. En esta ocasión los jefes de la sección Fotografía y Diseño de LA GACETA, Diego Aráoz y Sergio Fernández (h), propusieron la cobertura especial que hizo el equipo de enviados especiales a la provincia de Santiago del Estero, que finalmente fue votada por los editores de LA GACETA.