La foto de la semana

Las imágenes del partido por Copa Argentina entre San Martín de Tucumán y River Plate fueron elegidas como fotografías de la semana. En esta ocasión los jefes de la sección Fotografía y Diseño de LA GACETA, Diego Aráoz y Sergio Fernández (h), propusieron la cobertura especial que hizo el equipo de enviados especiales a la provincia de Santiago del Estero, que finalmente fue votada por los editores de LA GACETA.
Las largas filas en la ruta, el imponente estadio Madre de Ciudades en dos vistas, una interior con los hinchas de San Martín y otra exterior, junto al famoso puente Carretero y una escena del partido fueron incluidas en la galería de fotos publicada en nuestro sitio. Los autores de las fotografías son Matías Vieito y Diego Aráoz.