El cambio en las “formas” del presidente Milei

Por el contrario, los expertos advierten que cuando los líderes recurren al insulto y la descalificación, las consecuencias son muy negativas La democracia se basa en ciertas reglas de juego y en el respeto entre los distintos poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) y la prensa. Usar un lenguaje que los degrada o los tilda de “enemigos” debilita todo el sistema. Además, normaliza la violencia verbal. Si el líder insulta, sus seguidores sienten que también tienen permiso para hacerlo. Esto genera un clima de agresión y hostilidad que se traslada a las redes sociales y a la vida cotidiana.