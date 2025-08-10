Amar la vida es también pensar la muerte

Entonces me pregunto: ¿Por qué pensaba que la muerte era algo importante que debemos hacer? La muerte ¿es una experiencia de la vida? ¿O se trata del límite de toda experiencia y de toda vida? Y aquí comienzan las contradicciones a las que nos somete esta realidad excesiva, quizás la más contundente de todas: el morir. Porque el asunto a dilucidar no es la muerte, que está ahí, pegada a nosotros, dentro nuestro, sino el sentido de ella

Lo verdaderamente inquietante es la imposibilidad de explicar y de entenderla, cualquiera sean las argucias empleadas por la razón. Se yergue aquí una inmensa contradicción: reflexionar sobre una realidad que nos atraviesa íntimamente, pero que nunca será, cabalmente, nuestra; porque cuando ella está nosotros ya no estamos.