 LA GACETA en Jujuy: quién es Ana, la mujer que lleva tatuada en el pecho el presunto asesino serial
Secciones
Seguridad

LA GACETA en Jujuy: quién es Ana, la mujer que lleva tatuada en el pecho el presunto asesino serial

Una joven que lo conoce desde la infancia reveló el significado de ese nombre.

Silvia De Las Cruces
Por Silvia De Las Cruces Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánJujuyMatías Jurado
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El sobrino del presunto asesino serial de Jujuy habló de la casa del horror: “Pasaban cosas malas”

El sobrino del presunto asesino serial de Jujuy habló de la casa del horror: “Pasaban cosas malas”

A 21 años del crimen del juez Aráoz, Darío Pérez vuelve a sentarse ante un tribunal

A 21 años del crimen del juez Aráoz, Darío Pérez vuelve a sentarse ante un tribunal

Más Noticias
Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”

Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”

Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Preventiva por quemar un cañaveral en Monteros

Preventiva por quemar un cañaveral en Monteros

Las víctimas del presunto asesino serial de Jujuy: “Fueron mis amigos y me duele mucho todo esto”

Las víctimas del presunto asesino serial de Jujuy: “Fueron mis amigos y me duele mucho todo esto”

Julieta Prandi pidió custodia y botón antipánico

Julieta Prandi pidió custodia y botón antipánico

Comentarios