Cómo hacer un verdadero panchuque tucumano: el paso a paso

¿Qué es el panchuque?

Se lo podría definir como un pancho rebozado en una masa espesa, cocido en una wafflera especial que le da su forma inconfundible. Pero en Tucumán, el panchuque no es solo eso: es el gusto del recreo escolar, de la feria del barrio, del kiosco a la salida del trabajo o de las noches de peatonal.