Cómo hacer un verdadero panchuque tucumano: el paso a paso

En cada esquina transitada, feria o evento de Tucumán hay algo que nunca falta: el panchuque, ese invento local que mezcla pancho, masa caliente y fritura perfecta y que se transformó en un clásico que trasciende generaciones.
Aunque su origen exacto se diluye entre recuerdos y anécdotas, el panchuque se volvió ícono de la comida rápida de nuestra provincia, al punto que muchos lo consideran una especialidad que merece su propio manual de preparación.
¿Qué es el panchuque?
Se lo podría definir como un pancho rebozado en una masa espesa, cocido en una wafflera especial que le da su forma inconfundible. Pero en Tucumán, el panchuque no es solo eso: es el gusto del recreo escolar, de la feria del barrio, del kiosco a la salida del trabajo o de las noches de peatonal.
Cómo se hace un panchuque tucumano de verdad
Ingredientes para la masa:
1 huevo
2 tazas de harina leudante
1 taza de leche
1 cucharada de aceite
1 pizca de sal
Opcional: una cucharadita de azúcar para un toque más suave
Otros:
Salchichas (las clásicas, tipo viena)
Palitos de brochette o de helado (opcional)
Wafflera para panchuques (¡sí, existe y se vende en ferreterías o negocios de electrodomésticos!)
Paso a paso
Preparar la masa:
En un bol, batí el huevo con la leche, el aceite y la sal. Luego agregá la harina de a poco hasta obtener una mezcla espesa, sin grumos. Debe quedar más densa que la de panqueques, pero no tanto como para que no se deslice.
Pinchar la salchicha:
Insertá cada salchicha en un palito de madera hasta que quede firme. Se recomienda secarlas un poco antes con servilleta para que la masa se adhiera mejor.
Calentar la wafflera:
Engrasá ligeramente con aceite o manteca ambas placas y precalentá.
Bañar la salchicha:
Pasá la salchicha por la masa hasta cubrirla por completo. Podés ayudarte con una cuchara o vaso alto.
Cocinar:
Colocá en la wafflera, cerrá y cociná por unos 4 a 6 minutos, hasta que esté dorado y crocante.
Pero ojo: un buen panchuque tucumano nunca va solo. Siempre debe ir acompañado con un aderezo a gusto.