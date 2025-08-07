La vida oculta de Leo Mattioli: cinco datos que te van a sorprender

A pesar de la fama, se mantuvo conectado a sus orígenes. Construyó su casa en el barrio Luz y Fuerza de Santo Tomé, cerca de donde se crio, y él mismo diseñó los planos para su esposa, Marina Rosas, y sus seis hijos. Se levantaba a las 6:30 AM para preparar el desayuno y llevar a sus hijos al colegio. Sus canciones de amor y erotismo se basaban en lo que él conocía y vivía, lo que le valió una identificación total con su público. Decía que escribía sobre "las cosas que le pasaban a él".