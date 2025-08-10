 Streaming en vivo: ¿por qué es peligroso instalar Magis TV en el celular?
Streaming en vivo: ¿por qué es peligroso instalar Magis TV en el celular?

La seguridad del usuario es una de las principales fallas que le recriminan a los desarrolladores de la polémica aplicación.

ILEGAL. Magis TV permite ver el catálogo de la mayoría de las plataformas de streaming sin costos adicionales. FOTO TOMADA DE ELDESTAPEWEB.COM
Hace 2 Hs

El consumo de streaming crece y se multiplican las opciones no oficiales que ofrecen series, películas y TV en vivo de forma gratuita. Una de las más populares es Magis TV, una aplicación que ha ganado usuarios en distintos países, pero cuya utilización, especialmente desde teléfonos celulares, representa serios riesgos para la seguridad digital.

A diferencia de las plataformas tradicionales como Netflix, HBO Max o Disney+, Magis TV no está disponible en tiendas oficiales como Google Play o App Store. Este detalle es clave: para acceder a la app, los usuarios deben descargar archivos APK desde sitios no verificados, una práctica que expone los dispositivos a malware y otras amenazas informáticas.

¿Por qué desaconsejan instalar Magis TV en el teléfono?

Esta vía de instalación alternativa implica que la aplicación no ha pasado los filtros de seguridad de los entornos oficiales, lo que aumenta la posibilidad de que el archivo esté adulterado o contenga software malicioso. Una vez instalado, este tipo de aplicaciones puede comprometer el funcionamiento del dispositivo y la privacidad del usuario.

Uno de los aspectos más alarmantes es la cantidad de permisos que Magis TV solicita al instalarse en el celular. Lo hace sobre datos sensibles, como la cámara, la ubicación y los contactos. Esta solicitud de información personal abre la puerta a posibles filtraciones de datos privados o financieros, una situación que pone en jaque la confidencialidad del usuario y la integridad de su dispositivo.

Pero los riesgos no terminan allí. Al tratarse de un servicio que distribuye contenidos sin licencias oficiales, su uso puede derivar en problemas legales. En varios países, las autoridades han comenzado a tomar medidas más estrictas contra este tipo de servicios, y algunos proveedores de internet ya han comenzado a bloquear el acceso a la app por orden de entes reguladores.

Otra de las desventajas de utilizar Magis TV radica en la falta de soporte técnico y actualizaciones de seguridad. Al no contar con mantenimiento oficial ni garantías, la app queda vulnerable ante cualquier falla o brecha que pueda ser explotada por terceros. Esto no solo pone en peligro al teléfono donde está instalada, sino también a otros dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi, generando un efecto en cadena que compromete toda la red doméstica.

El uso de Magis TV implica asumir riesgos que afectan tanto a la seguridad digital como al cumplimiento de la ley, aspectos cruciales en el entorno tecnológico actual. Ante este panorama, los especialistas recomiendan optar por servicios de streaming que cumplan con las normativas vigentes y que garanticen una experiencia segura.

