Streaming en vivo: ¿por qué es peligroso instalar Magis TV en el celular?

Uno de los aspectos más alarmantes es la cantidad de permisos que Magis TV solicita al instalarse en el celular. Lo hace sobre datos sensibles, como la cámara, la ubicación y los contactos. Esta solicitud de información personal abre la puerta a posibles filtraciones de datos privados o financieros, una situación que pone en jaque la confidencialidad del usuario y la integridad de su dispositivo.