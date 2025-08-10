Santoral del 10 de agosto: hoy se celebra a San Lorenzo, mártir y patrono de los diáconos

En el año 258, durante la persecución del emperador Valeriano, San Lorenzo fue arrestado por negarse a entregar los tesoros de la Iglesia. Cuando las autoridades exigieron que entregara la riqueza de los cristianos, él presentó a los pobres y enfermos, a quienes había estado ayudando. Este gesto le costó la vida: fue condenado a morir quemado vivo sobre una parrilla. Su valentía y fe lo convirtieron en símbolo del servicio cristiano y la entrega total.