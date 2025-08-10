 Santoral del 10 de agosto: hoy se celebra a San Lorenzo, mártir y patrono de los diáconos
Santoral del 10 de agosto: hoy se celebra a San Lorenzo, mártir y patrono de los diáconos

Conocé su historia y su legado

Este 10 de agosto el santoral católico conmemora a San Lorenzo, uno de los mártires más recordados de la Iglesia. Conocé su historia, su legado y por qué es patrono de los diáconos.

¿Quién fue San Lorenzo?

Cada 10 de agosto, la Iglesia Católica celebra a San Lorenzo, uno de los mártires más importantes del cristianismo primitivo. Nacido en Huesca (España) en el siglo III, Lorenzo fue uno de los siete diáconos de Roma durante el papado de San Sixto II, y se encargaba de administrar los bienes de la Iglesia y asistir a los pobres.

En el año 258, durante la persecución del emperador Valeriano, San Lorenzo fue arrestado por negarse a entregar los tesoros de la Iglesia. Cuando las autoridades exigieron que entregara la riqueza de los cristianos, él presentó a los pobres y enfermos, a quienes había estado ayudando. Este gesto le costó la vida: fue condenado a morir quemado vivo sobre una parrilla. Su valentía y fe lo convirtieron en símbolo del servicio cristiano y la entrega total.

¿Por qué es patrono de los diáconos?

San Lorenzo es considerado patrono de los diáconos por su rol como servidor de la Iglesia y su compromiso con los más necesitados. Su testimonio inspira especialmente a quienes desempeñan funciones de servicio en la comunidad cristiana.

También es patrono de cocineros, bibliotecarios y bomberos, debido al tipo de martirio que sufrió y su fortaleza ante el dolor.

Oración a San Lorenzo

“Oh glorioso San Lorenzo,

que diste tu vida con amor por Cristo y por su Iglesia,

intercede por nosotros para que seamos fieles en el servicio,

generosos en la entrega, y fuertes en la fe. Amén.”

Otros santos y beatos del 10 de agosto

Además de San Lorenzo, el santoral católico del 10 de agosto recuerda a otros santos y beatos:

San Agatónico y compañeros mártires, testigos de la fe en tiempos de persecución.

Beato Arcangelo Piacentini de Calatafimi, religioso franciscano italiano.

Beato Enrico Ángel Ancarani, sacerdote y mártir en Italia durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué es el santoral católico?

El santoral católico es el calendario que conmemora cada día a diferentes santos, beatos y mártires de la Iglesia. Estas celebraciones sirven de guía espiritual para los fieles y recuerdan ejemplos de vida cristiana.

