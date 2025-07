Crece la polémica por los dichos del legislador Seleme sobre la producción de azúcar "en negro"

El presidente de la Compañía Azucarera Los Balcanes, Jorge Rocchia Ferro, fue uno de los primeros en salir al cruce de Seleme. “El sector cañero sí está preocupado por el precio de la bolsa, pero no son los valores que dice el legislador. Sería bueno que den nombre y apellido, porque no le hace bien al sector que se hable en general. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto sobre quiénes son los responsables o presuntamente están comercializando o produciendo en negro. La mejor forma de destruir el precio es haciendo lo que está haciendo Seleme: hablando cosas sin fundamentos ni sustento, culpando a gente sin dar nombres y haciendo política con esto. Así vamos a lograr que el precio decaiga más, y será por obra de Pepe Seleme, hablando como comentarista deportivo de un asunto serio que moviliza la economía de miles de tucumanos. Como decía el personaje Tambor en la película Bambi: ‘Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar’. Algunos deberían hacerlo, porque quizás así construyan y no hablen o manden comunicados sin sustento a los medios”, expresó Rocchia Ferro.