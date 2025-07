Cartas de lectores: ¡Argentina generosa!

Después de que pasa la fiesta, ya con calma, empezamos a ver y a analizar quiénes vinieron, cómo los atendimos, qué nos olvidamos y cuáles invitados nos fallaron. El repudio y las críticas se hicieron sentir en este espacio a la ausencia presidencial a los actos del cumpleaños 209 de la República Argentina, este 9 de Julio, día del nacimiento de nuestra patria y pasar a ser un país libre del yugo extranjero, algo que muchos porteños no aceptan; para ellos la fiesta mayor es el 25 de Mayo; esa es la razón principal de la no concurrencia ni aceptación de que ese día somos capital del país. Recuerden: el año pasado esa sagrada fecha se celebró en el Salón de la Jura en la Casa Histórica; un acto de politiquería barata firmado por la mayoría de los gobernadores que se peleaban por salir en la foto, el “Pacto de Mayo”. Ahora rompieron ese pacto y metieron el faltazo; terminaron boicoteando la fecha patria más importante con el infantil argumento de la neblina. La verdadera razón surgió a las pocas horas en el Senado de la Nación; con el apoyo de 24 gobernadores explotó la bomba; convirtieron en ley una mísera recomposición salarial a los jubilados, de un 7,2%, y la Emergencia en Discapacidad, entre otras, lo que produjo la risa burlesca y nerviosa del Presidente en la Bolsa de Comercio, con el aplauso de la casta concurrente, asegurando en forma prepotente y despectiva que las vetará y si es necesario se amparará en la justicia y en las “fuerzas del cielo”, que lo deberán asistir para separarlas a Bullrich y Villarruel, que prometen una dura pelea. Mientras tanto, “Juan Pueblo” sigue aguantando. Me sumo a la conclusión y a la propuesta de la lectora Anahí Díaz, de que “al momento de asumir el cargo y prestar juramento, el Presidente de la Nación quede institucionalmente obligado a participar en el acto oficial del 9 de Julio”. Será un justo homenaje a los que dieron la vida por nuestra Independencia.