De redes y soledades tecnológicas: pensar la IA en su justo lugar

El dominio tecnológico es fundamental. Es precisamente ese dominio tecnológico el que hace millones de años, cuando los homos crearon las herramientas, produjo un salto cualitativo que nos diferenció de todas las otras especies, nos liberó del “adaptarse o perecer” y nos permitió producir y crear nuestra existencia, más allá de toda determinación ambiental. La superación de la pandemia es una evidencia más de incontables. El dominio tecnológico no ha sido ni es una alternativa desestimable para nosotros los homos sapiens. Es una necesidad inclaudicable. Por eso tiene que estar al alcance de todos, sin concesiones. Si no fuera por ese recurso, este artículo demandaría varias horas (y hasta días) más de búsquedas, esfuerzos, desplazamientos, reuniones que la IA no solo simplifica sino que potencia. Pero el domino tecnológico reclama la educación, la conciencia y la ética tecnológicas. Y aquí también, no hay alternativa.