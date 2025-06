- Ja, el humor es como mi segundo nombre, loco! No es que nos sentamos a decir: “Che, hagamos letras irónicas para ser re cool”. ¡Na, eso nos sale más natural que rascarnos la panza después de un asado! Crecí en una casa donde el chiste era como el pan de la mesa, y cuando arrancamos Turf, la joda ya estaba en el ADN. El nombre “Una pila de vida” salió de chorear un slogan de pilas Duracell, ¡y en los ‘90 eso era más punk que pintarse el pelo de verde! Siempre pensamos que el rock sin humor es como un fernet sin Coca: no va. Letras como “Yo no me quiero casar, ¿y usted?” o “Gatitas y ratones” son como contarte un chiste en el medio de un pogo: te reís, saltás, y seguís cantando. Es nuestra forma de mirar la vida, como si estuviéramos en una sitcom dirigida por Tarantino, con Keith Richards como guionista y un estribillo que te pega en el medio del pecho. La ironía es nuestro superpoder, porque reírte de vos mismo es la clave para no terminar llorando en un rincón. Así que, brother, Turf es una nave espacial que no aterriza nunca, una joda que no termina, un pogo eterno. Venite a un show, traé un casco por si te pega un riff en la cabeza, cantá hasta quedarte sin voz y reíte como si no hubiera mañana. ¡Aguante Turf, carajo!