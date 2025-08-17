¿Te sentís mal o dormís poco? Estas cinco apps de bienestar pueden ayudarte a repuntar

Dormir bien, moverse más, respirar mejor, bajar el estrés o simplemente saber cómo te sentís. En tiempos donde la salud ya no se piensa sólo como “no estar enfermo”, cada vez más personas apuestan por herramientas que integran lo físico con lo emocional. Y las aplicaciones móviles de bienestar parecen ser el nuevo aliado clave.
Según el informe Global Digital Health Market, el mercado de las apps de salud digital superó los 45.000 millones de dólares en 2024 y crece a un ritmo acelerado. Las más populares no sólo registran pasos o calorías, sino también tu estado de ánimo y calidad del descanso. Algunas, como Headspace, Calm o MyFitnessPal, combinan meditación, ejercicios de respiración y diarios emocionales para generar una mirada integral del bienestar.
Cinco apps que suman al bienestar digital
1) Headspace: pionera en el mundo de la meditación digital, esta app ofrece prácticas guiadas de mindfulness, ejercicios para dormir mejor, rutinas de respiración, y programas para reducir el estrés o la ansiedad. Su diseño simple y amigable la convirtió en una de las más populares del mundo. Está disponible en iOS y Android, y ofrece una prueba gratuita, aunque gran parte del contenido es pago.
2) Calm: centrada en el bienestar emocional y el sueño, Calm incluye meditaciones, cuentos para dormir leídos por celebridades, música relajante y ejercicios de respiración. Es ideal para quienes sufren insomnio, o buscan mejorar su foco y relajación diaria. Está disponible en iOS y Android, con algunos contenidos gratuitos y planes premium.
3) Insight Timer: ofrece más de 150.000 meditaciones guiadas gratuitas, además de música para dormir, cursos de mindfulness y charlas de especialistas. Ideal para quienes buscan una opción completa sin pagar. Está disponible en iOS y Android.
4) Fabulous: propone rutinas diarias personalizadas para crear hábitos saludables. Desde tomar más agua hasta desarrollar un ciclo de sueño o ejercicio, funciona como un coach digital. Está en inglés, pero su interfaz es amigable. Disponible en iOS y Android.
5) Moodfit: permite registrar estados de ánimo, monitorear el sueño, y seguir ejercicios de respiración o gratitud. Su objetivo es mejorar la salud mental mediante el seguimiento diario y el autoconocimiento. También disponible en ambas plataformas.
Una tendencia de bienestar que también crece en la Argentina
En el país, el 37% de la población ya usó alguna app vinculada a la salud física o emocional, y el 23% lo hace con regularidad, según una encuesta de Kantar. Durante la pandemia, estas plataformas fueron clave para mantener ciertos hábitos saludables cuando no se podía asistir a un consultorio.
¿Funcionan realmente? Sí, pero con ciertos cuidados. Un estudio de la revista JAMA Internal Medicine confirmó que la meditación guiada mediante apps puede disminuir síntomas de ansiedad y depresión leve a moderada. Eso sí: los especialistas aclaran que su uso no reemplaza la atención profesional, sino que la complementa.
Además, es clave elegir aplicaciones confiables, con respaldo científico y desarrolladas por equipos de salud. La popularidad de estas plataformas también trae riesgos: algunas promesas pueden ser exageradas o no tener base médica.
En un mundo que exige cada vez más a las personas, encontrar un espacio para escucharse y cuidarse es fundamental. Las aplicaciones de bienestar no son una solución mágica, pero pueden convertirse en una herramienta valiosa si se usan con responsabilidad. El equilibrio entre lo físico y lo emocional también puede empezar con un clic.