¿Te sentís mal o dormís poco? Estas cinco apps de bienestar pueden ayudarte a repuntar

Según el informe Global Digital Health Market, el mercado de las apps de salud digital superó los 45.000 millones de dólares en 2024 y crece a un ritmo acelerado. Las más populares no sólo registran pasos o calorías, sino también tu estado de ánimo y calidad del descanso. Algunas, como Headspace, Calm o MyFitnessPal, combinan meditación, ejercicios de respiración y diarios emocionales para generar una mirada integral del bienestar.