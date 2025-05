Tras años enemistados, Georgina Barbarossa y Pepe Cibrián se reconciliaron

La pelea de Cibrián y Barbarossa se remonta a junio de 2022. Todo comenzó cuando la conductora no asistió a la fiesta que hizo el director para celebrar su amor con su pareja de ese momento, Nahuel Lodi. Esto llamó considerablemente la atención no solo por su amistad de 40 años, sino porque además ella fue la madrina del compromiso. Originalmente, se iban a casar legalmente, algo que al final no sucedió.