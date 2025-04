“Francisco puso en primer plano a los descartados”

-Ahora la Iglesia se toma su tiempo de reflexionar, un tiempo de introspección, que en el caso del Vaticano se llama de sede vacante. No está el Papa, el Vaticano está vacío. Hay en la atmósfera un clima de ausencia. Es como un Vaticano que no tiene sentido porque no está su morador habitual que es el Papa. Empezará el cónclave y es muy difícil estimar hacia dónde puede ir la elección. Sí sabemos que Francisco cambió notablemente el equilibrio dentro del colegio de cardenales. Este colegio tiene un número aproximado de casi unos 200 cardenales, pero en el cónclave solo pueden ser elegidos quienes tengan menos de 80 años, ahí estamos en un número de 130 y pico. En realidad, los cardenales pueden elegir a cualquier varón bautizado, dice el derecho. Es decir, podría ser una persona que no es sacerdote o un sacerdote o un obispo de otro lugar, pero eso no ocurre hace siglos. Francisco nombró cardenales de distintos lugares; hoy hay más cardenales de América Latina, África, Asia y Oceanía. Es una Iglesia más multicultural. Pero, por otro lado, la historia enseña que después de papados muy fuertes, la Iglesia entra en un periodo de asimilación de ese papado. No busca nuevamente a un líder reformador o revolucionario. A veces a eso lo llaman un papado de transición. Después del papado de Juan Pablo II eligieron a Benedicto XVI. Los cardenales, aunque Bergoglio tuvo muchos votos, sintieron que no era todavía su momento, por eso se eligió a una persona que trabajaba en el Vaticano hacía muchos años como colaborador de Juan Pablo II y efectivamente condujo a la Iglesia hacia la nueva etapa. No sabemos si ahora va a pasar eso o no. Habrá que ver otro factor importante, que es el de la edad. Elegir entre cardenales “jóvenes” -menores de 70- significaría optar por un Papa que puede vivir 20, 25 o 30 años. Quizás opten por alguien más grande, que no dure tanto tiempo. Pero puede haber sorpresas. Juan XXIII fue elegido con esta idea -alguien mayor para que sea un papado tranquilo- e hizo una revolución en la Iglesia, convocó el Concilio Vaticano II, etc. En definitiva, uno puede hacer este tipo de especulaciones mirando la historia, pero nadie sabe realmente lo que viene por delante.