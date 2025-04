Fernando Marengo: “el Gobierno decidió reforzar el ancla fiscal”

El Banco Central sigue sin intervenir en el mercado. El dólar continúa estable, en $ 1.125,5 para la venta en su cotización oficial. Las reservas internacionales de la autoridad monetaria subieron U$S 51 millones, hasta los U$S 38.846 millones. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, afirmó que Washington podría otorgar una línea de crédito especial a Argentina si una crisis internacional pone en riesgo el plan económico de Milei. Así, los bonos y las acciones argentinas cambiaron la tendencia en Wall Street. A su vez, el principal índice accionario argentino trepó 3,6% hasta posicionarse en U$S 1.866. De esta manera, más que recuperó el terreno cedido en la rueda del lunes (-3,2%), según Portfolio Personal Inversiones. En este contexto, el riesgo país, índice que mide el J.P Morgan se ubica en los 720 puntos básicos.