La China Suárez, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña de picnic juntos: "muy armoniosos"

"Cierta intimidad para preservar a los chicos es lo más importante, eso todo el mundo lo sabe”, disparó el actor cuando el periodista le consultó por los escándalos mediáticos que envuelven a su familia. “Del resto no tengo nada que opinar, no es mi historia”, cerró en referencia a la polémica relación de su ex pareja y madre de dos de sus hijos con Mauro Icardi.