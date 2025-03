El desafortunado comentario de Karla Sofía Gascón sobre la tragedia de los Andes

La actriz española se encuentra de vacaciones en las montañas. Aunque según ella misma dijo está viviendo un tiempo excepcional, lo comunicó de una forma sarcástica en su primera publicación y el público no se lo dejó pasar. En su cuenta de Instagram compartió una foto con los picos nevados de fondo y encima escribió: "Hoy me siento como en 'La Sociedad de la Nieve'. No voy a decir que me apetece morder a alguien porque tal y como están las cosas me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta". Además, eligió agregar una carita burlista al final del mensaje.