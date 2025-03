¿Y si la IA te dijera cuál es tu trabajo ideal? Eso es lo que hace Career Dreamer de Google

Esta plataforma, disponible por el momento únicamente en los Estados Unidos, está diseñada para analizar las vivencias, antecedentes formativos, capacidades e intereses de los usuarios, y posteriormente vincularlos con profesiones que podrían ser una buena elección. A diferencia de plataformas convencionales como LinkedIn o Indeed, Career Dreamer no se centra en ofrecer puestos de trabajo, sino en orientar a los usuarios a hallar nuevas oportunidades laborales que quizá no habían considerado anteriormente.